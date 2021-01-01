أصلح خدوش سيارتك بأقل التكاليف..لا داعى للمتخصص..



خدوش السياره خدوش السياره

الخدوش تقلل من المظهر الجمالي للسيارة، ويترك العديد من مالكي السيارات الخدوش، نظراً للتكاليف اللتي يتطلبها إصلاحها، لكن لست مضطرًا للذهاب إلى الورشة لإصلاح خدوش السيارة، وإنفاق الكثير من المال عليها، حيث يمكنك القيام بذلك بنفسك في المنزل بتكلفة أقل.



العناصر التي يمكن استخدامها لإصلاح الخدوش مثل طارد البعوض السائل ، والمركبات ، ومعجون الأسنان ، وطلاء السيارة الخاص ، وسائل الفرامل ، وأنواع الشمع . خاصة بالنسبة لاستخدام الطلاء، يجب أن تفعل ذلك بعناية ، حتى تبدو السيارة أفضل.



1.طارد البعوض

طارد البعوض السائل ليس مفيدًا فقط في منع لدغات البعوض ولكن يمكن استخدامه أيضًا لأغراض أخرى مختلفة بما في ذلك إزالة الخدوش على جسم السيارة.

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فبحسب wuling، يمكن لأحد المكونات الموجودة في طارد البعوض إزالة خدوش السيارة بسرعة وأمان، إليك الخطوات:ضع بعضاً من طارد البعوض في قطعة قماش جافة ناعمة، إذا كنت تستخدم قطعة قماش مبللة، فسوف تفقد المكونات الموجودة في طارد الحشرات.امسح أجزاء جسم السيارة المخدوشة ببطء وبشكل متساوٍ في حركة دائرية.انتظر لمدة 15 إلى 20 ثانية، ثم امسحها بقطعة قماش جافة ونظيفة.2.معجون الأسنانيستخدم معجون الأسنان عمومًا لتنظيف الأسنان من الجراثيم المختلفة، ولكن يمكن أيضًا استخدام معجون الأسنان لتنظيف الخدوش في السيارة بطريقة بسيطة جداً، إليك الخطوات:أمسح مكان الخدش بقطعة قماش جافة وناعمة.احضر قطعة قماش ناعمة ومبللة.ضع معجون الأسنان عليها.افرك أجزاء السيارة المخدوشة بالتساوي بحركة دائرية.لا يكون فرك خدوش السيارة باستخدام معجون الأسنان فعالاً للغاية إذا لم يتم دمجه مع أنواع أخرى من المكونات، ومع ذلك، فإن التنظيف باستخدام معجون الأسنان سيكون فعالًا للخدوش أو خدوش السيارات غير الشديدة.3.زيت الفرامليمكن أيضًا استخدام سائل الفرامل لإزالة الخدوش من جسم السيارة، إليك الخطوات:احضر قطعة قماش نظيفة ذات وبرة ناعمة ونظيفة وجافة.صب سائل الفرامل في قطعة القماش الجافة، ولكن لا تستخدم الكثير من سائل الفرامل.افرك بحركة دائرية.يمكن أيضًا استخدام سائل الفرامل عن طريق سكب سائل الفرامل مباشرةً على جزء السيارة الذي تم خدشه ويجب عمل هذه الطريقة بعناية لتجنب تلميع الأجزاء الأخرى من السيارة.