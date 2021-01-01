معرض Motobike Istanbul الدولي 2022 بحضور 20,088 زائر

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شهد معرض Motobike Istanbul الدولي الرائد للدراجات النارية والدراجات والإكسسوارات في تركيا والمناطق المحيطة بها نجاحاً كبيراً لدورته والذى ينظم بالفترة من 21 – 24 أبريل 2022 .



حيث حضر يوم افتتاح معرض Motobike Istanbul 2022 ما مجموعه 20,088 زائرا لكافة موضوعاته وفعالياته بما في ذلك “Garanti BBVA Motobike Academy” علاوة على عروض الدراجين المثيرين المذهلة، فيما تجاوز أرقام الزوار 95,000 في نهاية آخر 3 أيام متبقية.



قام بـ تنظيم المعرض هيئة معارض فرانكفورت – تركيا ، وبدعم من هيئتى (MOTED – Motorcycle Industry Association ) و (MOTODER –Motorcycle Industrialists Association) … وبرعاية رئيسية من كل من زيوت (MOTUL Turkey) و مشروب الطاقة (Monster) وعدد من شركات الدراجات البخارية التركية.

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هذا ، وقد ضم حفل الافتتاح متحدثين مهمين للغاية لمجتمع الدراجات النارية وعلى رأسهم وزير النقل والبنية التحتية – السيد/ عادل كاره إسماعيل أوغلو، وبطل العالم السابق للسوبربايك وعضو البرلمان – السيد/ كنان سوفو أوغلو، ورئيس مجلس إدارة شركة الدراجات النارية التركية – السيد/ بكر يونس أوكار، ورئيس منصة الدراجات النارية التركية – السيد/ ظافر فاتح أوزسوي، علاوة على السيد/ مايكل يوهانس – رئيس قطاع الأوتوموتيف بهيئة معارض مدينة فرانكفورت الألمانية ، والسيد/ تايفون يارديم – مدير عام فرع هيئة معارض فرانكفورت بتركيا.فعاليات معرض Motobike Istanbul الدوليشارك عادل كاره إسماعيل أوغلو- وزير النقل والبنية التحتية، بعض الأخبار المثيرة لمجتمع الدراجات النارية بأكمله، والتي تهدف إلى القضاء على الخطر المادي على راكبي الدراجات النارية أثناء ركوبهم على جسور البوسفور التي تربط الأجزاء الأوروبية والآسيوية من إسطنبول، من خلال السماح بحركة الدراجات النارية عبر “نفق أفرآسيا” بدءا من 1 مايو 2022.قد حضر فعاليات المعرض العديد من الأسماء الكبيرة في قطاع صناعة الموتوسيكلات وعلى رأسها: هارلي ديفيدسون ، كاواساكي ، سوزوكي ، هوندا ، إم في أغوستا ، فيسبا ، KTM ، بريكستون ، بيجو ، بولاريس ، أبريليا ، موتو غوزي ، سيم ، جاوا وهوسكفارنا وغيرها من العلامات التجارية