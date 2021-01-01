فيديو تشويقي : مرسيدس AMG ستضع محرك 4 سلندر في C43 الجديدة



مرسيدس AMG مرسيدس AMG

كشفت مرسيدس عن إعلان تشويقي للفئة الرياضية الجديدة من C-Class والتي يعتقد أنها ستحمل اسم AMG C43 أو AMG C53.



يعرض الفيديو جزءً من مقدمة السيارة مع شبك أمامي رياضي باناميركانا الخاص بسيارات AMG وصدام رياضي مع مداخل تهوية كبيرة. ويتوقع أن تحمل السيارة حزمة أيروديناميكية خفيفة ومخارج عادم رياضية. كما يتوقع بطبيعة الحال أن يحصل السائقون على أدوات قيادة محسنة وتصميم داخلي رياضي.



الجزء الأكثر أهمية هو أن السيارة ستتخلص من محركها القديم لصالح محرك 4 سلندر، والذي ينتج ما يزيد عن 410 حصان مقارنة بـ385 حصان لمحرك V6 السابق.

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https://twitter.com/i/status/1518622700935479296