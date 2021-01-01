تكشف بورش عن 911 سبورت كلاسيك الجديدة بناقل حركة يدوي

تبرع بورش في الحفاظ على صورة 911 اللامعة والممزة لدى عملائها وجمهورها، وتأتي 911 سبورت كلاسيك الجديدة بأسلوبها المتأثر بالحنين للماضي.
حينما كشفت بورش عن 911 بفئة “سبورت كلاسيك” لأول مرة في 2009، أنتجت الشركة فقط 250 نسخة بيعت جميعها في يومين من الإعلان عنها، وفي إنتاجها الحالي ستنتج الشركة 1,250 وحدة من السيارة.
أبرز ما يميز سيارات 911 سبورت كلاسيك هو الجناح الخلفي أو “ذيل البطة” كما تدعوه بورش، وبينما ترتكز السيارة إلى فئة 911 تيربو فإنها تتخلى عن داخل الهواء الجانبية، كما تقف السيارة على جنوط قياس 20 و21 إنش في الأمام والخلف بلون معدني، يتميز الطلاء الخارجي كذلك بلون فضي كلاسيكي مع ملصقات بيضاء وشعار “60” الأسود. ويمكن بالطبع طلب العديد من الألوان المتوفرة أو أي لون يرغب به العملاء.
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