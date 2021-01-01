تكشف بورش عن 911 سبورت كلاسيك الجديدة بناقل حركة يدوي



بورش بورش

تبرع بورش في الحفاظ على صورة 911 اللامعة والممزة لدى عملائها وجمهورها، وتأتي 911 سبورت كلاسيك الجديدة بأسلوبها المتأثر بالحنين للماضي.



حينما كشفت بورش عن 911 بفئة “سبورت كلاسيك” لأول مرة في 2009، أنتجت الشركة فقط 250 نسخة بيعت جميعها في يومين من الإعلان عنها، وفي إنتاجها الحالي ستنتج الشركة 1,250 وحدة من السيارة.



أبرز ما يميز سيارات 911 سبورت كلاسيك هو الجناح الخلفي أو “ذيل البطة” كما تدعوه بورش، وبينما ترتكز السيارة إلى فئة 911 تيربو فإنها تتخلى عن داخل الهواء الجانبية، كما تقف السيارة على جنوط قياس 20 و21 إنش في الأمام والخلف بلون معدني، يتميز الطلاء الخارجي كذلك بلون فضي كلاسيكي مع ملصقات بيضاء وشعار “60” الأسود. ويمكن بالطبع طلب العديد من الألوان المتوفرة أو أي لون يرغب به العملاء.

قد يعجبك أيضا...

في الداخل تحصل السيارة على مقاعد بتصميم Pepita متناقض من الجلد والقماش، يكسو الجلد معظم أجزاء السيارة وتوجد أخشاب طبيعية على الكونسول الوسطي. وبالطبع تميزت العديد من التفاصيل الداخلية في 911 سبورت كلاسيك مثل ساعة Sport Chrono ولوحة العدادات ومؤشرات العدادات نفسها وحتى مساند الرئس والرقم التسلسلي للسيارة.قالت بورش أن نسخ 911 سبورت كلاسيك ستبدأ مما يعادل 275,000 يورو، تعادل 1.08 مليون ريال بسعر الصرف الحالي.