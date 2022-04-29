أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 29-4-2022

أظهرت شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، بصورة متباينة داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على نفس مستويات الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار العملات في بنك مصر
كما أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار داخل بنك مصر ووصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.
ووصلت مستويات سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
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