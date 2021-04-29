أسعار الذهب في مصر اليوم 29-4-2021



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهد سعر الذهب عالميا تراجعا في بورصة المعادن بلندن على خلفية هبوط أوقية الذهب، وتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 29-4-2021 بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية في التعاملات بسوق الصاغة في السوق المحلية



وشهد سعر الذهب في مصر تراجعاً بقيمة 5 جنيهات في التعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا ورواجا في السوق المصرية نحو 774 جنيهاً للجرام ، مقابل 779 جنيها للجرام صباح اليوم غير شامل المصنعية.



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 29-4-2021.

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