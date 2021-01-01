4 خطوات لمواجهة التوتر اليومي وتنشيط الصحة العقلية



التوتر اليومي التوتر اليومي

يشعر الكثير من الناس بشكل يومي بتوتر شديد نتيجة الضغوطات المحيطة، في دوائر علاقاتهم المختلفة، سواء كان في العمل أو المنزل أو مع الأصدقاء، أو في العلاقة العاطفية.



وفي محاولة للوقوف على أحد الحلول لمواجهة هذا التوتر، نشر موقع «CNN» تقرير شرح من خلاله كيف يساهم الاهتمام الصحة العقلية لمدة 15 دقيقة يوميًا على تغير مجريات يومك بالكامل.



واستند التقرير في معلوماته على ما قاله بروديريك سوير، أخصائي علم النفس السريري في لويزفيل بولاية كنتاكي، الذي أكد إلى أن قضاء حوالي 15 دقيقة كل صباح يساعد الأشخاص للحفاظ على صحتهم العقلية.

قد يعجبك أيضا...

يقول: «يأتي الاهتمام بالصحة العقلية في شكل خفض مستويات الكورتيزول -هرمون التوتر الرئيسي-، والمقصود من الممارسة اليومية للتخفيف من التوتر هو أن لا يجعلك تشعر بتحسن اليوم فحسب بل أنها قد تحسن رفاهيتك في وقت لاحق من الحياة».وقام سوير بإعداد طريقة للحفاظ على الصحة العقلية مكونة من 4 خطوات، وشرح خلالها ضرورة أن تكون هذه الطريقة جزءًا من روتين الإنسان اليومي.يقول: «إذا كنت متوترًا ومرهقًا، فإن تخصيص 15 دقيقة في صباحك للاسترخاء يبدو عقبة لك، إذا فأن تخطى هذه العقبة ستجعل الوصول إلى باقي القائمة أسهل».وتابع: «إذا بدأت يومك متوتراً ، فستصبح هذه عادةً بقية اليوم، لكن عندما تبدأ بعقل صافٍ ومرتاح، يكون لديك نقطة مرجعية هادئة يمكنك العودة إليها».«طريقة سوير للحفاظ على الصحة العقلية»1- جرب أنشطة جديدةيقول سوير إن الخطوة الأولى في تحسين عافيتك الصحية العقلية هي تجربة أنشطة مختلفة، أي شيء يجلب الهدوء ويقلل من الكورتيزول، مضيفًا:«وذلك من خلال تعلم كيفية التعامل مع تلك المساحة الداخلية وتنميتها بوعي».ونصح سوير بتخصيص 15 دقيقة في الصباح كل يوم كوقت للإبطاء والتركيز عن قصد على رفاهيتك الداخلية، وأضاف:«إن الأشياء التي تملأ بها ذلك الوقت يمكن أن تكون تلك التي تفعلها كل يوم ولكنها تجعلك أكثر استرخاءً، مثل شرب قهوة الصباح ببطء مع بعض الأنفاس العميقة أو تبديل الراديو بالموسيقى التي تستمتع بها أثناء تنقلاتك، والمشي والجلوس في الخارج».2- كتابة اليومياتأشار سوير إلى إن جزءًا مهمًا من التجربة هو كتابة اليوميات، فإن تدوين ما شعرت أثناء بقية اليوم يمكن أن يساعدك على تمييز نوع الأشياء التي تناسبك بشكل أفضل.وأضاف إن التدوين يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على موقف إيجابي إذا لم تحصل على الفور على النتائج التي تأملها من ممارستك.3- انتبه لما تحتاجه في أوقات مختلفةأكد سوير أن الأعمال التي تقوم بها لن تنجح طوال الوقت، لذا لابد من مراقبة ما تحتاجه في سياقات مختلفة، فعلى سبيل المثال إذا كان يومك مليئ بالاجتماعات، فأنت ستحتاج إلى تناول جرعة من الإسبرسو في منتصف اليوم، ليساعدك على التركيز بقية اليوم.4- مارس رياضةاقترح سوير في هذه الخطوة الأخيرة، إضافة بعض النشاط البدني منخفض التأثير، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو اليوجا، وممارسة هذه الأنشطة على الأقل 3 أيام أسبوعيًا.وأضاف أنه من المفيد استغلال بعض الوقت للاسترخاء في نهاية اليوم، وإيقاف تشغيل إشعارات العمل، والابتعاد عن الشاشات واستغرق بعض الوقت لفك الضغط.يقول: «عندما نفعل هذه الأشياء كل يوم، فإننا بشكل أساسي نمارس الشعور بالسعادة، ومن ثم، يمكن لهذا أن يجعلنا نشعر بمزيد من الثقة عند ظهور مواقف حياتية مرهقة لأننا نقوم بعمل جيد في تغذية أنفسنا».وتابع: «الشيء المهم هو الاستمرار في تجربة أنشطة جديدة، حتى تجد شيئًا يناسبك ولا تشعر بالممل إذا استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة الفائدة».