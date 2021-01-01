خطوات بسيطة هتساعدك فى التعامل مع زوجتك العنيدة..حياتكم كلها خناقات ومشاكل..

يتسبب عناد الزوجة فى إثارة المشاكل والخلافات مع الزوج طوال الوقت، مما يحول الحياة بينهما لعلاقة مستحيلة قد تنتهى إلى الإنفصال وتؤثر بشكل سلبى على نفسية أطفالهما، ولهذا نستعرض في التقرير، مع دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوك، نصائح للتعامل مع الزوجة العنيدة .
إزاى تتعامل مع زوجتك العنيدة ؟
البحث عن أساس المشكلة:
يساعد التحدث مع الزوجة بشفافية وحيادية و بوضوح للوصول لسبب عناد الزوجة، والتى في الغالب قد تكون أسباب منطقية يمكن الإتفاق عليها والوصول لطريقة متزنة عند التعامل مع الزوج.
مساحة من الإحترام المتبادل:
العناد أحيانًا يكون نتيجة عدم تقدير الزوج لدور زوجته في الأسرة وعدم احترامها أمام الأبناء والغرباء، وهذا ما يتسبب في وجود خلل في مبدأ الاحترام المتبادل بينهما، لذا يجب كلاً من الزوجين مراجعة تصرفات كلاً منهما ويصلان لإتفاق على التعامل باحترام متبادل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!