خطوات بسيطة هتساعدك فى التعامل مع زوجتك العنيدة..حياتكم كلها خناقات ومشاكل..

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يتسبب عناد الزوجة فى إثارة المشاكل والخلافات مع الزوج طوال الوقت، مما يحول الحياة بينهما لعلاقة مستحيلة قد تنتهى إلى الإنفصال وتؤثر بشكل سلبى على نفسية أطفالهما، ولهذا نستعرض في التقرير، مع دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوك، نصائح للتعامل مع الزوجة العنيدة .





إزاى تتعامل مع زوجتك العنيدة ؟



البحث عن أساس المشكلة:



يساعد التحدث مع الزوجة بشفافية وحيادية و بوضوح للوصول لسبب عناد الزوجة، والتى في الغالب قد تكون أسباب منطقية يمكن الإتفاق عليها والوصول لطريقة متزنة عند التعامل مع الزوج.



مساحة من الإحترام المتبادل:



العناد أحيانًا يكون نتيجة عدم تقدير الزوج لدور زوجته في الأسرة وعدم احترامها أمام الأبناء والغرباء، وهذا ما يتسبب في وجود خلل في مبدأ الاحترام المتبادل بينهما، لذا يجب كلاً من الزوجين مراجعة تصرفات كلاً منهما ويصلان لإتفاق على التعامل باحترام متبادل.

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تقدير مجهود الزوجة:عدم التقليل من مجهود الزوجة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء مع مدحها من وقت لآخر بكلمات لطيفة راقية يعزز من المحبة بين الزوجين .هدايا بسيطة في المناسبات:يفضل شراء هدايا في المناسبات الهامة مثل عيد ميلاد الزوجة أو عيد زواج وغيرها من المناسبات التي قد ينساها الزوج وتتسبب في شعور الزوجة بتجاهله لها، مما يعكر صفو حياتهما، لذلك ينصح بشراء الزوج لهدية لزوجته مما يجعلها تشعر بالسعادة.التحلي بالهدوء والعقلانية:يجب على الزوج أن يتحلى بالهدوء والعقلانية عند التعامل مع عناد الزوجة ولا يواجه العناد بعنف لأن هذا يحول الحوار بينهما لصراع يخسر فيه الجميع .تغيير روتين الحياة كل فترة:وفي كثير من الأحيان قد يكون عناد الزوجة ناتج عن الضغوط النفسية الناتجة عن الروتين المستمر وضغوط وأعباء مسئولية الأسرة، لذلك يجب على الزوج عمل خطط ترفيهية كالتنزه كل أسبوع والسفر لأي مكان مرة في العام على حسب مقدرة الزوج أو حتى السماح لها بزيارة أسرتها كلما زاد لديها الشعور بالضغط.