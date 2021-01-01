مدرب المصري : الهزيمة أمام الزمالك مؤلمة



الشعباني الشعباني

برَّر معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري، هزيمةَ فريقه من الزمالك بالإجهاد الشديد الذي يعاني منه لاعبوه، مؤكدًا أن الفريق لم يتدرب سوى تدريبين فقط قبل مواجهة الأبيض.







معين الشعباني

وأوضح "الشعباني" أن فريقه كان الأحق بالفوز على الزمالك، مبديًا حزنه الشديد للخسارة بنتيجة 1-2، أمس الخميس، وأن فريقه فرَّط في التقدم أمام الزمالك، كما أن لاعبي المصري فقدوا السيطرة على مجريات الأمور.

قد يعجبك أيضا...

مدرب المصريوأضاف "نعاني بشكل واضح من الإجهاد بعد مواجهة نهضة بركان بالكونفيدرالية، وظهر ذلك بعد مرور 60 دقيقة".وكشف الشعباني أن أموتو نجح في خلخلة عمق دفاع الزمالك، وبالفعل كان مزعجًا حتى استبداله الذي اضطرت له بسبب الإرهاق البدني.وتابع: الهزيمة أمام الزمالك مؤلمة، وستؤثر على المصري خاصة بعد الخروج من الكونفيدرالية.وأشاد الشعباني بلاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه يملك مهارات فردية عالية، وصنع الفارق للفريق الأبيض.المصري يحتج على محمد معروفيتقدم النادي المصري خلال الساعات القليلة المقبلة باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أُقيمت مساء أمس الخميس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.وقال عاطف مبروك، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول: إن إدارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم إسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف والذي تغاضى في مباراة أمس عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب.الفوز على المصريوحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة ينفرد بها بصدارة الدوري.فاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب ضمن الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.وتقدم النادي المصري عن طريق ياسر حمد في الدقيقة 33 في مرمى محمد أبو جبل، ثم تعادل أحمد سيد زيزو في الدقيقة 60 من كرة ثابتة ثم نجح البديل سيف الدين الجزيري في الدقيقة 76.ونجح الزمالك في قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف ليحصد ثلاث نقاط هامة ليواصل ابتعاده بقمة الدوري برصيد 38 نقطة.حكام الزمالك والمصريوأدار مباراة الزمالك والمصري طاقم حكام مكون من محمد معروف حكمًا للساحة ومعه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما تولى محمود بسيوني مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمر فتحي.ترتيب الزمالك بالدوريويواصل فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالي فيريرا تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.ترتيب المصري بالدوريبينما توقف رصيد فريق المصري تحت قيادة التونسي معين الشعباني في المركز التاسع برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين وخاض الفريق 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 7، بينما خسر في ثلاث مباريات.