بسبب أعمال التطوير .. برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم بعد المقبل



كامب نو كامب نو



يخوض برشلونة مباريات موسم 2023-24 على الملعب الأولمبي بسبب بدء أعمال التطوير في ملعب "كامب نو".



وحصل النادي الإسباني على تصريح من مجلس مدينتهم للتجديد وسيبدأ العمل في يونيو المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.



وسيكون الفريق الكتالوني قادر على اللعب في ملعب نو كامب بكامل طاقته الموسم المقبل لكنهم سينتقلون إلى الاستاد الأولمبي في مونتجويك في الموسم التالي.

قد يعجبك أيضا...

وسيعود برشلونة لملعب كامب نو في موسم 2024 /2025، لكن في حضور نصف سعة الاستاد، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال موسم 2025 /2026.وقال رئيس برشلونة خوان لابورتا بخصوص ذلك في تصريحات نشرتها BBC: "الهدم في أي وقت الآن يعني الاضطرار إلى لعب موسم 2022-23 بنسبة 50? فقط من السعة".وأضاف "ولتقليل مخاطر دخل الموسم المقبل، سنحافظ على القدرة بنسبة 100? عمليا وسنشرع في هدم المستوى الثالث للمدرجات عندما نذهب إلى مونتجويك".ويعمل مجلس إدارة برشلونة في الوقت الحالي لدراسة تفاصيل الانتقال إلى الملعب الأولمبي في مونتجويك، الذي استضاف أولمبياد 1992 وكان الموطن السابق لمنافسه إسبانيول.