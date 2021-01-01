قواعد إتيكيت الزيارات فى العيد



إتيكيت الزيارات في عيد الفطر إتيكيت الزيارات في عيد الفطر



يحرص الكثير من الأشخاص على زيارة أفراد عائلتهم في الأعياد والمناسبات المختلفة، ولكن قد تتسبب بعض تصرفات أحد الأشخاص في عند زيارة أحد أفراد عائلته في شعوره بالإحراج أو بإزعاج الآخرين، ولتجنب ذلك، ولإقتراب حلول عيد الفطر، نستعرض في هذا التقرير، إتيكيت الزيارات في العيد، وفقاً لما ذكرته خبيرة الإتيكيت هالة العزب خلال حديثها معنا.







إتيكيت الزيارات في عيد الفطر



تحديد موعد للزيارة:



يفضل زيارة الأقارب بعد العصر فى العيد، ولكن من خلال تحديد موعد مسبقاً قبل الزيارة، كما يفضل تحديد موعد بعيداً عن أوقات الراحة الخاصة بالأسرة، كما لا يفضل التحدث في مواضيع هامة أو مشاكل أثناء تحديد الموعد في المكالمة الهاتفية.

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ويمكن طلب الزيارة من خلال إرسال رسالة علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يصح بالزيارة في هذه الحالة إلا بعد الحصول على موافقة تجنباً للإحراج.الإلتزام بالموعد:يجب الذهاب في الموعد المتفق عليه بالتحديد، فلا يجب الذهاب قبل الموعد حتى لا يفاجئ الزائر بعدم وجود أحد في المنزل أو بعدم إستعداد أحد لاستقباله وأيضا لا يجب الذهاب متأخراً بعد الموعد فقد يمل أصحاب المنزل من الإنتظاروالتقيد بملابس الزيارة فتنطفئ لهفة الترحاب بقدوم الزائرين.البشاشة والترحاب:وعلي أصحاب المنزل أن لا يتأخروا في فتح الباب للضيوف و استقبالهم بمنتهي البشاشة و الترحاب فلا يصح أن يستقبل أحد الأطفال الضيوف داخل المنزل.التجهيز والإعداد:لابد من تجهيز واجب الضيافة و يكفى أعداد الضيوف وأصحاب المنزل سوياً فلا يصح أن تقدم الحلوي للضيوف فقط.تقديم الأطعمة للضيوف :يجب تقديم حلوي ومخبوزات العيد فى أطباق منفصلة بحيث يجب وضع الكحك بطبق والبيتي فور في طبق آخر وهكذا ،أو تقديمها في حامل الكعك و تعد هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً و تنسيقاً و توفيراً للمساحة علي الطاولة كما يجب تجهيز أطباق فارغة و مناديل ورقية.إتيكيت أكل الكعك أو الحلوى:يجب أخذ طبق ومنديل ورقي بإصبعي السبابة والإبهام حيث يتم إلتقاط عدد قطعة أو إثنين من كل نوع علي الأكثر، كما أنه لا يصح وضع كميات كبيرة من الحلوي ومن ثم تركها بالطبق وأيضا أثناء تناولهم لابد من الإهتمام بعدم إدخالها كاملة بالفم حتي و إن كانت صغيرة وإنما لابد من تقسيمها علي مرتين أو ثلاثة علي حسب حجمها.استخدام المنديل الورقي:لا يصح فرك اليد أو مسحها في أي شئ غير المنديل الورقي ومن ثم وضعه علي حافة الطبق.تجنب التحدث أثناء الأكل:عند أكل حلوي العيد لا يصح التحدث مع الضيوف حتي لا يضطرون للتحدث أثناء الأكل و بالتالي سيتم إحداث فوضي و مظهر غير لائق.فن اختيار الهدية:لا يصح إحضار حلوي عيد الفطر كهدية لأنها و بالتأكيد موجودة في كل بيت و لكن يمكن شراء شوكولاتة فاخرة أو حلوي غربية أو فاكهة حديثة التواجد بالأسواق أو هدية تناسب المنزل و يمكن الإكتفاء بإعطاء عيدية للأطفال.