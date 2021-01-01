ننشر اسباب انتحار صحفي الاهرام



انتحار صحفي الاهرام انتحار صحفي الاهرام

رد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ما نشره الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، عن نيته تقديم بلاغ للنائب العام ضده فيما نشره بشأن واقعة انتحار الصحفي عماد الفقي.



وقال كامل في تصريحات لمصراوي معلوماته التي استقاها من داخل مؤسسة الأهرام تؤكد- على حد تعبيره- أن الصحفي المنتحر تعرض للاضطهاد حيث تم حرمانه وتجاهله من الترقيات الطبيعية الخاصة به عدة مرات؛ حيث كان مساره الوظيفي الطبيعي يؤهله لتولى منصب نائب رئيس تحرير أو على الأقل مساعد رئيس تحرير؛ إلا أن منصبه الوظيفي حتى الوفاة كان نائب مدير تحرير."



وأضاف كامل أنه سيقوم برفع دعوى سب وقذف ضد الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، لما تضمنه منشوره من إساءة إليه بصفته وشخصه بالإساءة إليه.

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وأكد كامل، أن الصحفي المتوفي لم يلجأ إلى النقابة سواء بالتماس أو تظلم أو شكوى وأن الأمر كان داخل مؤسسة الأهرام فقط .يذكر أن علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، قال أمس إنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحفيين، بشأن تصريحاته عن وفاة عماد الفقي بقسم الأخبار بالجريدة.و ذكر : «مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل الأستاذ/ عماد الفقي يؤسفنى أن أشارك مضطرا وآسفا ومتألما في جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذي تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة".كما نشر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين"إزاء ما بدر من رئيس تحرير الأهرام علاء ثابت من عبارات وألفاظ تمثل سبا وقذفا في حقي حول ما أثرته من حديث حول وقائع اضطهاد وتعسف ضد الزميل الراحل عماد الفقي قد تكون سببا في وفاته وفق ما تواتر من شهادات وأقوال لزملاء وأصدقاء لزميلنا الراحل فإنني بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه ما بدر من رئيس تحرير الأهرام الذي رد على ما تواتر من شهادات وأقوال تخص حالة زميلنا الراحل بعبارات سب وقذف صريحة.وأطالب الأستاذ عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام بالتحفظ على كافة الأوراق الوظيفية الخاصة بالملف الوظيفي لزميلنا الراحل عماد الفقي وكذلك ملف الحقوق المالية له طوال السنوات الماضية حفاظا عليها حتى تكون تحت تصرف النيابة العامة في حالة طلبها.وإنني أدعو كل من لديه معلومات حول زميلنا الراحل وحالته النفسية والصحية بإيضاحها وتقديمها للنيابة العامة للمساعدة في فهم ما حدث والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.