تعرف علي نظام غذائيا لمرضى الكلى



مرضى الكلى مرضى الكلى



قال الدكتور سيد حماد أستاذ مساعد بالمعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة أن مرضى الكلى بحاجة الي نظام غذائي صحي يضعه طبيب الكلي أو التغذية الذي يتابع معه المريض.



و أضاف أن مريض الكلي يحتاج الي عناصر غذائية يجب حسابها سواء الصوديوم أو البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور وبعض أنواع المعادن يجب تزويد الجسم بها لأن الكلي لم تعد تعمل بكفاءة ولا تعيد امتصاصها مرة ثانية.





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وأكد أن كمية الخضراوات والفاكهة التي يحصل عليها الجسم يجب حسابها وأيضا لها طريقة طهي مختلفة خاصة مصادر الفسفور والصوديوم والبوتاسيوم لمنع ارهاق الكلى.ومن جانبه أكد الدكتور محمد صلاح مدير معهد الكلي أن وضع نظام غذائي صحي لمريض الكلى حتى يخف الضغط على الكلى، ولا تصل الي مرحلة الغسيل الكلوي وتقليل معدل تدهور وظائف الكلى.ووجه صلاح نصائح للحماية من الجفاف لمرضى الكلى خلال شهر رمضان مشيرا إلي ضرورة الحصول على سوائل كافية خلال الفترة من الإفطار للسحور.ونصح بعدم الإكثار من الوجبات الدسمة والالتزام بالنظام الغذائي الذي وضعه الطبيب المعالج ويضم بوتاسيوم أقل وبروتين أقل محذرا من الملح لأنه العدو الأول لمريض الكلى حتى لو لم يكن مصاب بالضغط.ولفت مدير معهد الكلى الى أن تناول الملح يتسبب في زيادة العطش لذا يجب على مرضى الكلى تجنب تناول الملح في الطعام.كما نصح بتنظيم تناول الأدوية في فترة من الإفطار للسحور وعدم إهمال تناولها.