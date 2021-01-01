ننشر تفاصيل انتحار صحفي داخل مؤسسة الأهرام

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كشف الكاتب الصحفي إسماعيل العوامي، مدير تحرير جريدة الأهرام، تفاصيل انتحار الكاتب الصحفي “ع ال”، نائب رئيس التحرير بقطاع الأخبار بجريدة الأهرام، فجر اليوم الخميس.







وقال في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الصحفي المنتحر شخص محبوب من الجميع، ويخدم من يقصده، وحسن الهيئة والمظهر.

وأضاف «العوامي» أن الصحفي تواجد في مكتبه الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا، ولم يتواجد معه أحد من الزملاء سوى الساعى وحارس الأمن، وطلب من الساعي قهوة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، ومع الساعة الرابعة فجرًا، سمع الحارس صوت سقوط شيء ضخم من الطابق الرابع، واتضح أنه شخص انفصلت رأسه عن جسده تماما، والذي تعرف عليه عامل البوفيه عصام فكري.

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وتابع: "عند دخول مكتبه، عثر على حبل عريض وهاتف الصحفي أسفل المكتب، ورصدت النيابة العامة ما جاء في الكاميرات والقضية قيد التحقيقات الآن"، مؤكدًا أن هذه ربما تكون الحالة الرابعة من حالات الانتحار التي شهدتها الأهرام على مر تاريخها.