مسابقة المعلمين 2022 .. تعرف علي تفاصيل تعيين 30 ألف معلم

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كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إجراء مسابقة المعلمين 2022، والتي تشمل تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، بعد عيد الفطر.



وأكد المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن مسابقة التربية والتعليم 2022، سيتم الإعلان عنها من قبل الجهاز بكل الشروط والمعايير، وفقًا للمادة والمحافظة مع مراعاة استهداف أماكن العجز المناسب.



وأوضح المصدر أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تم رصد المدراس بالقرى والنجوع، والكفور، والتي يوجد بها عجز شديد، وسيتم إعطاء الأولوية لتلك الأماكن، بالإضافة إلى حصر العجز وفقًا للتخصصات بالمواد الدراسية.

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مسابقة المعلمين 2022وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من حصر نسب العجز في جميع المدارس، وفى كل مرحلة تعليمية، وفي كل مادة، مع اعتبار الأولوية لمعلمي المرحلة الابتدائية، تليها الإعدادية ثم الثانوية، وفقًا لنسب العجز الخاصة بكل مرحلة، وتحديدًا لمعلمي المواد الأساسية، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه وتسليمه بعد العيد، حتى يتم البدء في إجراءات التعيينات الجديدة.وأوضح المصدر، أن هناك تنسيق تام بين وزارة التربية والتعليم مسابقة المعلمين 2022، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إجراء مسابقة عامة بشروط وضوابط محددة.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: سوف نتحدث مستقبلا عن نظام التعليم الجديد، والتشعيب، ومسابقة المعلمين، في مواعيد نعلنها لاحقًا.وتتواصل وزارة التربية والتعليم مع كليات التربية بالجامعات المختلفة لوضع آلية مناسبة لضوابط الامتحانات التي ستقام للمتقدمين لشغل تلك الوظائف، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.وكان الرئيس السيسي وجه بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3.1 مليار جنيه.