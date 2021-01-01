طرق لتفتيح بشرتك قبل العيد ..تعرفي عليها



طرق لتفتيح بشرتك قبل العيد طرق لتفتيح بشرتك قبل العيد



أطعمة وأعشاب عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي فهي تحسين ملمس البشرة ومنحها التوهج قبل العيد وإليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.



1 - الطماطم

بفضل محتواها من الفيتامينات ، تعمل الطماطم على تحسين ملمس بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تساعد على استعادة إشراق بشرتك الطبيعي ، مما يجعلها تبدو متألقة.



أضيفي العسل للطماطم و ضعي المعجون على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة. اشطفيه لاحقًا بالماء الدافئ.

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2 - الكركميحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضيء بشرتك ويمنحها توهجًا طبيعيًا.أضيفي ملعقة صغيرة من الكركم إلى وعاء. أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون واخلطي جيداً. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة و اغسلي وجهك بالماء البارد.3 - الألوة فيراالصبار له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ، وله تأثير مهدئ على الجلد ، وهو مثالي لفصل الصيف.4 - الباباياتساعد البابايا على إزالة الدهون الزائدة والأوساخ من الجلد ، مما يجعله ناعمًا ومتوهجًا.أضيفي بعض خشب الصندل و البابايا المهروسة حديثًا. امزجها جيدًا. ضعي هذا القناع على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة و اغسليه بالماء البارد واتركه حتى يجف.5-العسل والزبادييساعد العسل بشرتك على الاحتفاظ برطوبتها الطبيعية يؤخذ كوبًا من اللبن في وعاء ويضاف إليه ملعقة كبيرة من العسل.تخلط جيدا وتطبق على بشرتك وتترك لمدة 10 دقائق وتشطف بالماء البارد