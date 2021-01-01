3 حيل للتخلص من حب الشباب

حب الشباب
علاجات منزلية سريعة تساعد على التخلص من حب الشباب والتخلص من بثور وبقع الوجه والكتفين والظهر والرقبة والصدر والذراعين. إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع هيلث
1-خل حمض التفاح:
اخلطي مقدارًا من خل التفاح و 3 مقادير من الماء و يجب استخدام المزيد من الماء للبشرة الحساسة.
بعد التنظيف ، ضعي المزيج برفق على البشرة باستخدام كرة قطنية واتركيه يجف لمدة 5 إلى 20 ثانية ، ثم اشطفيه بالماء واتركيه حتى يجف وكرر ى هذه العملية مرة أو مرتين يوميًا حسب الحاجة.
يجب دائمًا استخدامه بكميات صغيرة وتخفيفه بالماء لأن وضع خل التفاح على بشرتك يمكن أن يسبب حروقًا وتهيجًا.
2-ماسك العسل والقرفة:
يعتبر كل من العسل والقرفة مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة فقط امزجي ملعقتين من العسل مع ملعقة من من القرفة معًا لتشكيل عجينة.
بعد التنظيف ، ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة واشطفي القناع تمامًا وجففي وجهك بالتربيت عليه.
3-زيت شجرة الشاي:
زيت شجرة الشاي يعمل على على محاربة البكتيريا وتقليل التهاب الجلد فقط امزجي حصة واحدة من زيت شجرة الشاي مع 9 حصص من الماء.
اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المناطق المصابة.
ضع المرطب إذا رغبت في ذلك.
كرر ى هذه العملية مرة أو مرتين يوميًا حسب الحاجة.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!