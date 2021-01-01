3 حيل للتخلص من حب الشباب

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صورة الخبر: حب الشباب
حب الشباب


علاجات منزلية سريعة تساعد على التخلص من حب الشباب والتخلص من بثور وبقع الوجه والكتفين والظهر والرقبة والصدر والذراعين. إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع هيلث

1-خل حمض التفاح:

اخلطي مقدارًا من خل التفاح و 3 مقادير من الماء و يجب استخدام المزيد من الماء للبشرة الحساسة.
بعد التنظيف ، ضعي المزيج برفق على البشرة باستخدام كرة قطنية واتركيه يجف لمدة 5 إلى 20 ثانية ، ثم اشطفيه بالماء واتركيه حتى يجف وكرر ى هذه العملية مرة أو مرتين يوميًا حسب الحاجة.

يجب دائمًا استخدامه بكميات صغيرة وتخفيفه بالماء لأن وضع خل التفاح على بشرتك يمكن أن يسبب حروقًا وتهيجًا.

2-ماسك العسل والقرفة:

يعتبر كل من العسل والقرفة مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة فقط امزجي ملعقتين من العسل مع ملعقة من من القرفة معًا لتشكيل عجينة.
بعد التنظيف ، ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة واشطفي القناع تمامًا وجففي وجهك بالتربيت عليه.

3-زيت شجرة الشاي:
زيت شجرة الشاي يعمل على على محاربة البكتيريا وتقليل التهاب الجلد فقط امزجي حصة واحدة من زيت شجرة الشاي مع 9 حصص من الماء.
اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المناطق المصابة.
ضع المرطب إذا رغبت في ذلك.
كرر ى هذه العملية مرة أو مرتين يوميًا حسب الحاجة.

المصدر: موقع هيلث

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