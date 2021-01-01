إزاي تختاري الملابس المناسبة من التريند والألوان



إزاي تختاري الملابس المناسبة إزاي تختاري الملابس المناسبة



تتغير موضة الملابس من موسم لآخر، وتبحث العديد من الفتيات حول موضة 2022 قبل العيد، كما تحتار العديد من الفتيات حول اختيار الملابس التي تتناسب مع شكل الجسم، واختيار الألوان الصحيحة التي تتناسب مع لون البشرة.



وفي فصل الربيع، من الأفضل اختيار الملابس الملونة بشكل مبهج، وذلك من خلال اختيار البناطيل الواسعة التي تبرز جمال الجسم بشكل مختلف، كما يمكن ارتداء القمصان over size الملونة بألوان ربيعية مثل الأخضر والفوشيا والأصفر، فأصبحت ارتداء الملابس الواسعة مع بعضها موضة جديدة في 2022.



كما يمكن للعديد من الفتيات اختيار التي شيرت بألوان سادة مثل الأبيض والأسود والبني فهي ألوان رئيسية لابد من وجودها في دولابك وتنسيقها مع ملابسك بشكل مختلف وجديد.

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ويعد الكارديجان الواسع أيضًا من موضة 2022 بألوانه المميزة والتقشات المرسومة عليه، فيضيف الكارديجان لمسة مختلفة لإطلالاتك .وتحتل الفساتين المنقوشة موضة 2022 ، كما ان الفساتين من أكثر الملابس التي تفضلها الفتيات فيمكن تنسيقها بالعديد من الطرق المختلفة، وارتدائها سواء كاجوال في الصباح، أو إضافة بعض التغيرات وإرتدائها في الليل بشكل مختلف.