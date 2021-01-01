5 علاجات سريعة لالتهابات الجسم



التهابات الجسم التهابات الجسم



علاجات منزلية سريعة لالتهاب المفاصل تساعد في تخفيف الأعراض الالتهاب فهي تعمل كمضاد للالتهاب وتثبط جهاز المناعة.



إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث:



1-زيت السمك وزيت الزيتون:



هناك مركبت في زيت الزيتون ، يسمى أوليوكانثال تساعد على منع الالتهاب ويمكن استخدام زيت الزيتون

بدلاً من الدهون الأخرى ، مثل الزبدة في نظامك الغذائي لخفض السعرات الحرارية الزائدة.

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2-الشاي الأخضرتشتهر مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر بخصائصها التي تحمي المفاصل ومضادة للالتهابات. مضادات الأكسدة وهي العوامل الرئيسية التي تثبط جهاز المناعة.3-فيتامين سييساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C لمحاربة تأكل الغضروف. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الغضروفتشمل الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي ما يلي:الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروتالفواكه الاستوائية مثل البابايا والجوافة والأناناسجميع أنواع التوت مثل الفراولة والتوتالشمامكيويطماطمالخضروات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي واللفتالفلفل4-فيتامين د:يمكن أن يساعد فيتامين د في منع تلف الغضروف وتعد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د:الحليب المدعمالبيضالمأكولات البحرية مثل السلمون البري والسردين والجمبريتشمل الأطعمة الأخرى المدعمة بفيتامين د أو الكالسيوم ما يلي:زباديعصير البرتقالحبوب الإفطارالتوفو5-ألاحماض الدهنية أوميجا -3أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أصح الدهون للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو غيرها من الاضطرابات الالتهابية. وهو يعمل عن طريق قمع إنتاج الإنزيمات التي تكسر الغضروف ، وبالتالي تقلل الالتهاب.الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية هي:بذور الكتان المطحون وزيت بذور الكتانعين الجملسمك السلمون البري أو الطازج أو المعلبسمك مملحالماكريل ، ولكن ليس الإسقمري الملكالسردينالأنشوجةتراوت قوس قزحمحار المحيط الهادئبيض أوميغا 3 المدعم