5 علاجات سريعة لالتهابات الجسم

التهابات الجسم
علاجات منزلية سريعة لالتهاب المفاصل تساعد في تخفيف الأعراض الالتهاب فهي تعمل كمضاد للالتهاب وتثبط جهاز المناعة.
إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث:
1-زيت السمك وزيت الزيتون:
هناك مركبت في زيت الزيتون ، يسمى أوليوكانثال تساعد على منع الالتهاب ويمكن استخدام زيت الزيتون
بدلاً من الدهون الأخرى ، مثل الزبدة في نظامك الغذائي لخفض السعرات الحرارية الزائدة.
2-الشاي الأخضر
تشتهر مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر بخصائصها التي تحمي المفاصل ومضادة للالتهابات. مضادات الأكسدة وهي العوامل الرئيسية التي تثبط جهاز المناعة.
3-فيتامين سي
يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C لمحاربة تأكل الغضروف. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الغضروف
تشمل الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي ما يلي:
الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت
الفواكه الاستوائية مثل البابايا والجوافة والأناناس
جميع أنواع التوت مثل الفراولة والتوت
الشمام
كيوي
طماطم
الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي واللفت
الفلفل
4-فيتامين د:
يمكن أن يساعد فيتامين د في منع تلف الغضروف وتعد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د:
الحليب المدعم
البيض
المأكولات البحرية مثل السلمون البري والسردين والجمبري
تشمل الأطعمة الأخرى المدعمة بفيتامين د أو الكالسيوم ما يلي:
زبادي
عصير البرتقال
حبوب الإفطار
التوفو
5-ألاحماض الدهنية أوميجا -3
أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أصح الدهون للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو غيرها من الاضطرابات الالتهابية. وهو يعمل عن طريق قمع إنتاج الإنزيمات التي تكسر الغضروف ، وبالتالي تقلل الالتهاب.
الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية هي:
بذور الكتان المطحون وزيت بذور الكتان
عين الجمل
سمك السلمون البري أو الطازج أو المعلب
سمك مملح
الماكريل ، ولكن ليس الإسقمري الملك
السردين
الأنشوجة
تراوت قوس قزح
محار المحيط الهادئ
بيض أوميغا 3 المدعم
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