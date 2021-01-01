التفاصيل الكاملة لسحب بعض أنواع الأندومي من الأسواق .. فيديو



سحب بعض أنواع الأندومي من الأسواق سحب بعض أنواع الأندومي من الأسواق



أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أمس عن سحب أكتر من 700 ألف كرتونة من الشريعة سريعة التحضير "إندومي" بنكاهاتها المختلفة .. وأتضح في بيان الهيئة أن منتجات الأندومي مضرة بصحة الأطفال وتتسبب أمراض خطيرة.



بدأ الموضوع من أسبوعين، بالتزامن مع تصريحات دكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء .. التى أكد فيها إن الهيئة سحبت عينات من الاندومي من الأسواق لتحليلها، وذلك بناء على تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات إن المنتج يصيب الأطفال بأمراض خطيرة باعتبارهم أكثر الفئات تناول ليها.



وأكد وقتها إن سحب العينات من المنتجات المختلفة بيكون بشكل دوري ومالوش علاقة إذا كان المنتج صحي أم لا.

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