أتالانتا الإيطالي يرغب في ضم مصطفى محمد

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مصطفى محمد



كشف تقرير تركي أن مهاجم جالاتاسراي التركي ومنتخب مصر، مصطفى محمد، يعد هدفا رئيسيا لأتالانتا الإيطالي.

وقالت جريدة فوتوماك التركية، إن ممثلي أتالانتا سيجلسون مع مسؤولي جالاتاسراي بنهاية الموسم لحسم الصفقة.

وبحسب نفس التقرير، فإن أتالانتا عرض من قبل 5.5 مليون يورو لضم مصطفى محمد، ولكن العرض من المتوقع أن يرتفع بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ 24 عاما سجل 16 هدفا في 54 مباراة بقميص جالاتاسراي، الذي انتقل له معارا من الزمالك في يناير 2021 قبل أن يتمم العملاق التركي الصفقة مطلع الموسم الجاري.

ويعد أتالانتا بقيادة جيان بيرو جاسبيريني أحد أفضل الأندية الإيطالية في الأعوام الأخيرة، حيث يحافظ على وجوده دائما في البطولات الأوروبية كما يحتل المركز الثامن في الموسم الجاري برصيد 55 نقطة.

المصدر: جريدة فوتوماك التركية

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