وفاق سطيف: سنلعب أمام الأهلي بدون ضغوط في دوري أبطال إفريقيا

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صورة الخبر: نادى وفاق سطيف الجزائرى
نادى وفاق سطيف الجزائرى


أكد كمال لافى رئيس نادى وفاق سطيف الجزائرى، أن فريقه سيلعب امام الأهلي بدون ضغوط مشيراً إلى أن بصمات المدرب نوفيتش واضحة للجميع.

وقال لافي في تصريحات عبر قناة النهار الجزائرية: "تجاوزنا مرحلة التأهل لنصف النهائى ونحضر لمواجهة الأهلى بصفة عادية وبدون أى ضغوط، أعتقد أن لمسة المدرب الجديد داركو نوفيتش باتت واضحة على الفريق منذ لقاء العودة ضد الترجى".

وأضاف: "اللاعبون تأقلموا مع المدرب وأتمنى لهم التوفيق، وسنعمل للوصول لأبعد حد في هذه المنافسة".

ويواجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف يوم 7 مايو القادم، على ملعب السلام، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الجزائر، يوم 14 من نفس الشهر.

المصدر: قناة النهار الجزائرية

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