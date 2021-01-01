هجمات غامضة ضربت روسيا .. وأوكرانيا تلمح

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخاييلو بودولياك، الخميس، أن "من حق" بلاده ضرب أهداف عسكرية روسية، ملمحا بذلك إلى أن كييف وراء هجمات غامضة ضربت روسيا خلال أبريل الجاري او أنها ستشن هجمات جديدة عليها.
وأوضح بودولياك في تغريدة على "تويتر": "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين. وستدافع أوكرانيا عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للقتلة الروس. العالم يعترف بهذا الحق"، وفق "فرانس برس".
واتهمت روسيا القوات الأوكرانية مرارا في الأسابيع الأخيرة بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية شملت قريتين في منطقة بيلغورود الحدودية وقرية في منطقة بريانسك في منتصف أبريل، لكن كييف لم تؤكد مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
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