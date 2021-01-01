هجمات غامضة ضربت روسيا .. وأوكرانيا تلمح

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › هجمات غامضة ضربت روسيا .. وأوكرانيا تلمح

صورة الخبر: هجمات غامضة ضربت روسيا
هجمات غامضة ضربت روسيا

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخاييلو بودولياك، الخميس، أن "من حق" بلاده ضرب أهداف عسكرية روسية، ملمحا بذلك إلى أن كييف وراء هجمات غامضة ضربت روسيا خلال أبريل الجاري او أنها ستشن هجمات جديدة عليها.

وأوضح بودولياك في تغريدة على "تويتر": "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين. وستدافع أوكرانيا عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للقتلة الروس. العالم يعترف بهذا الحق"، وفق "فرانس برس".

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية مرارا في الأسابيع الأخيرة بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية شملت قريتين في منطقة بيلغورود الحدودية وقرية في منطقة بريانسك في منتصف أبريل، لكن كييف لم تؤكد مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وفي 25 أبريل اشتعلت النيران في مستودع وقود كبير في مدينة بريانسك الواقعة على بعد 150 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا وتمثّل قاعدة لوجستية للهجوم العسكري لموسكو، وفق ما أعلنت السلطات الروسية التي لم تحدد أسباب الحريق.

وإثر هذه الهجمات، هددت روسيا بضرب كييف مجددا ردا على الهجمات الأوكرانية في العمق الروسي.

وبالفعل، تبنت روسيا قصف العاصمة الأوكرانية كييف منتصف أبريل الجاري.

وتوعدت بشن هجمات أعنف في حال استمرار الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
وفي الأول من أبريل الجاري، نفذت أوكرانيا ما يُعتقد أنه أول هجوم داخل الأراضي الروسية، واستهدف مقاطعة بيلغورود، حيث تعرضت منشأة تخزين وقود لهجوم نفذته مروحيات عسكرية.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هجمات غامضة ضربت روسيا .. وأوكرانيا تلمح

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94434

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager