ستوسع نتفليكس كتالوج الألعاب الخاص بها إلى ما يصل إلى 50 لعبة بحلول نهاية هذا العام

أطلقت نتفليكس العام الماضي خدمة الألعاب الخاصة بها، والتي تتيح للمشتركين تنزيل وتشغيل ألعاب مختارة من Android وiOS مجانًا. تتوفر 17 لعبة في الوقت الحالي، لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن الشركة تهدف إلى زيادة تلك القائمة إلى ما يقرب من 50 لعبة.



للتوضيح، نحن نتحدث عن الألعاب التي يتم تشغيلها على جهازك، وليس عليك شرائها (على غرار Apple Arcade) ولا توجد إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق، فهذه ليست خدمة بث ألعاب مثل GeForce Now أو Google Stadia.



ويبدو أن الشركة ستستفيد من التكامل الرأسي، فهي تطور لعبة محمولة ومسلسل تلفزيوني على أساس لعبة Exploding Kittens. سيتم إطلاق لعبة الهاتف المحمول الشهر المقبل، ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج التلفزيوني لأول مرة في عام 2023.

ولدى نتفليكس بالفعل عروض متعددة تستند إلى الألعاب الموجودة في كتالوج البث: The Witcher ، Arcane (استنادًا إلى League of Legends)، و The Cuphead Show ، و DOTA: Dragon’s Blood ، Castlevania. وقد أقرضت علامتها التجارية لبعض ألعاب الجهات الخارجية، على سبيل المثال Hextech Mayhem: قصة League of Legends.وعلى الجانب الآخر، توفر خدمة ألعاب نتفليكس الوصول إلى Stranger Things: 1984 و Stranger Things 3: The Game، والتي تستند إلى المسلسل الناجح. سيؤدي البحث عن “Stranger Things” في تطبيق الهاتف المحمول إلى الكشف عن الألعاب بالإضافة إلى المسلسل.وقد استحوذت الشركة بالفعل على ثلاثة استوديوهات للألعاب، بما في ذلك Next Games، التي أصدرت Stranger Things: Puzzle Tales، لذلك لديها الوسائل لإنتاج الألعاب داخل الشركة أيضًا.يمكنك الاطلاع على قائمة نتفليكس المكونة من 11 عرضًا استنادًا إلى ألعاب الفيديو هنا. تتضمن القائمة بعضًا من أكبر الألعاب على الإطلاق، على سبيل المثال بوكيمون وماين كرافت وباك مان والمزيد.تقدم نتفليكس أيضًا تجارب تفاعلية مثل الحلقات الخاصة من Black Mirror و Unbreakable Kimmy Schmidt، بالإضافة إلى جميع العروض التفاعلية مثل Trivia Quest، التي تطمس الخطوط الفاصلة بين العروض والألعاب.