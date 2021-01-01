ثلاثة إصدارات جديده من ساعة Pixel Watch يتلقون شهادة Bluetooth

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صورة الخبر: Pixel Watch
Pixel Watch

تصدرت ساعة Pixel Watch الذكية من جوجل عناوين الصحف عندما وضع شخص ما يده على الساعة في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد ذلك تمكنا من رؤية بعض الصور للإصدار الأولي للساعة الذكية التي تأتي بشاشة مستديرة ذات الحواف دائرية، والتي لم يتم إصدارها حتى الآن.

والآن، تم اعتماد ثلاثة إصدارات جديدة؛ GWT9R و GBZ4S و GQF4C، لشركة Google LLC من قبل شهادة Bluetooth SIG المسمى “النظام الفرعي للتحكم في التصميم القابل للارتداء BT”. يُعتقد أن هذه الشهادة مخصصة للإصدارات الثلاثة من Google Pixel Watch القادمة.

في حين أنه من الممكن أن تمثل هذه الإصدارات متغيرات مختلفة من نفس الجهاز، فليس من الواضح ما إذا كانت الاختلافات تتعلق بالحجم أو التوفر الإقليمي أو ميزات الاتصال مثل دعم البيانات الخلوية.

من المتوقع أن تكون شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وشيكة، وقد يتم تقديم معلومات جديدة حول Pixel Watch.

سيبدأ مؤتمر Google I/O في غضون أسبوعين، وقد نسمع شيئًا عن ساعة جوجل الذكية الجديدة، حتى لو كانت عبارة عن إعلان تشويقي يشير إلى إطلاقها في وقت لاحق من العام.

المصدر: بوابه المتميز

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