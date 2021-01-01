بسعر رخيص جدا هواوي تعلن عن هاتف nova Y70 Plus



nova Y70 Plus nova Y70 Plus

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة هواوي، عن أحدث هواتفها الذكية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، Huawei nova Y70 Plus، بسعر 215 دولارا، وبمواصفات جيدة للغاية، أبرزها معالج التشغيل، الذي يعتبر من، أفضل معالجات 4G، والبطارية الكبيرة، التي تأتي، بسعة 6000 ملي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، 3 كاميرات خلفية، عالية الدقة، وبمستشعرات ضخمة، وما يصل إلى، 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، ومواصفات أخرى مميزة، مقارنة بالمنافسين، في هذه الفئة السعرية، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف عليها، وإليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Huawei nova Y70 Plus.



مواصفات هاتف نوفا واي 72 بلس

موعد الإعلان والإطلاق: كشفت هواوي، عن هذا الهاتف الجديد، يوم 20 أبريل، وستقوم بإطلاقه رسميا، يوم 1 مايو.



أبعاد الهاتف: ابعاد Huawei nova Y70 Plus، تتمثل في، ارتفاع 168.3 ملم، × عرض 77.7 ملم، × سمك عريض، يبلغ 9 ملم، وبالرغم من ذلك، فإن الوزن خفيف جدا، لا يتخطى، 199 جراما.

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الشبكة: هذا الهاتف، يدعم حتى، شبكات الجيل الرابع 4G، بما في ذلك، شبكات الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، و4G، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: هاتف نوفا واي 70 بلس، مصمم حول، شاشة IPS LCD، بحجم 6.75 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، وبثقب صغير، بشكل النوتش، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR.الكاميرات الخلفية: أما بخصوص الكاميرات الخلفية، فالهاتف Huawei nova Y70 Plus، يحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم PDAF، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، مع مجال رؤية، يبلغ 120 درجة، والكاميرا الثالثة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها، على فلاش LED، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التقاط صور، بخاصية panorama، وHDR.المعالج: هذا الهاتف، يصل بمعالج تشغيل، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680، وبمعالج رسوميات، من فئة، علما بأن، معالج التشغيل، مبني على، تكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.8 جيجا هرتز.نظام التشغيل: الهاتف Huawei nova Y70 Plus، يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من هواوي، EMUI 12، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 11، ولكن بدون، خدمات جوجل بلاي، Google Play Services.الذاكرة: يحتوي هذا الهاتف، الجديد من هواوي، على ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال، كارت ميموري microSD، يتم تركيبه، بدلا من، إحدى الشرائح.البطارية: بطارية هذا الهاتف، ضخمة جدا، وتعتبر هي الأبرز، في المواصفات، حيث تأتي، بسعة 6000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 22.5 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.المميزات: يتميز هذا الهاتف، بإمكانية تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية، MicroSD، بسعة تصل إلى، 256 جيجا بايت، ويتميز أيضا، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، كما أن، Huawei nova Y70 Plus، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، مع دعم، إصدار Bluetooth 5.1، واتصال Wi-Fi 5، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.العيوب: هناك بعض العيوب، التي قد تشكل، مشكلة لبعض المستخدمين، بما في ذلك، جودة الشاشة الضعيفة جدا، مقارنة بحجمها الكبير، وجودة تصوير الفيديوهات، الأقل من المتوقع، والتي تقدر بـ FHD+، بدلا من، 4K مثل معظم المنافسين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الهاتف، لا يدعم، خاصية NFC، والراديو FM، ولا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، وهذا يعني، أنك ستتمكن من، كارت ميموري، بجانب شريحة اتصال واحدة، أو تركيب شريحتي اتصال.سعر الهاتف Huawei nova Y70 Plusسعر الهاتف Huawei nova Y70 Plus، يبلغ حوالي، 215 دولارا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.