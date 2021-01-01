تفعّل روسيا متجرها الإلكتروني الخاص بتطبيقات أندرويد

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أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن سكان الاتحاد الروسي سيكونون قادرين على تحميل متجر التطبيقات الإلكتروني الجديد المطوّر محليا في مايو القادم.



وفي لقاء صحفي أجري معه مؤخرا قال وزير التطوير الرقمي في روسيا، منصور شاداييف: "سيتمكن سكان الاتحاد الروسي من تحميل النسخة التجريبية من متجر التطبيقات المطور محليا على أجهزتهم التي تعمل بأنظمة أندرويد نهاية مايو المقبل، لقد بدأنا بتطوير هذا المتجر منذ شهر ونصف تقريبا".



وأضاف "ساهم بتطوير القسم الرئيسي من خدمات المتجر الإلكتروني الجديد خبراء من شبكة VK الروسية، وبدعم من الشركات المحلية الأخرى المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.. المتجر لم يتم تمويله من الميزانية الحكومية بل من قبل مؤسسيه من الشركات المختلفة".

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وأشار الوزير أيضا إلى أن روسيا عدّلت وطورت تطبيق Gosuslugi المخصص لتقديم الخدمات الرقمية في البلاد، وأن أكثر من 80 % من مستخدمي التطبيق قاموا بتحميل النسخة الجديدة منه، والتي ظهرت فيها خدمات جديدة للمواطنين مثل خدمات الدعم المالي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و17 سنة، والتي لا يتجاوز دخل أفراد عائلاتهم الحد الأدنى للأجور في روسيا.وكان مدير المشاريع في شركة Digital Platforms الروسية، فلاديمير زيكوف قد أشار في وقت سابق إلى أكثر من 700 شركة ساهمت في تطوير المتجر الإلكتروني الروسي الجديد NashStore، والذي سيستفيد منه المواطنون الروس ومواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مثل أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا، وسيتمكن مستخدموه من تحميل تطبيقات أندرويد وتثبيتها، ويمكن دفع خدماته عبر نظام الدفع الإلكتروني الروسي (مير).وقررت روسيا إطلاق متجرها الخاص بالتطبيقات الإلكترونية بعد أن فرضت بعض الشركات الأمريكية مثل غوغل وآبل مؤخرا بعض القيود على استخدام منتجاتها وخدماتها في مناطق الاتحاد الروسي، وقامت المتاجر الإلكترونية التابعة للشركتين المذكورتين بحذف العديد من التطبيقات الروسية بما فيها تطبيقات البنوك وخدمات الدفع الإلكتروني.