عاجل تحذير بشأن "غوغل كروم"

حذر عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، مليارات المستخدمين الذين يستعملون المتصفح "غوغل كروم"، من أن الأخير تعرض للاختراق من طرف قراصنة الإنترنت.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف "غوغل" 30 ثغرة أمنية جديدة في المتصفح "غوغل كروم"، من بينها 7 تهديدات تمثل خطرا كبيرا على المستخدمين.
وقال "غوغل" إنه يسعى إلى إصدار تحديث في الأيام المقبلة لمعالجة الثغرات الأمنية، التي تؤثر على مستخدمي أنظمة التشغيل "ويندوز"، و"ماك أو أس"، و"لينكس".
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