مقترح حازم إمام لتعديل نظام الدوري يثير جدلًا بين خبراء الكرة



حازم إمام عضو اتحاد الكرة حازم إمام عضو اتحاد الكرة



طرح حازم إمام عضو اتحاد الكرة اقتراحًا تضمن إقامة بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل من دور واحد بمشاركة الـ 18 ناديًا حيث تقام 17 مباراة بعد ذلك إقامة دورى آخر من بين الـ 8 فرق الأوائل لتحديد بطل الدورى ودورى بين الـ10 فرق من أجل تحديد الفرق الهابطة.



وتباينت آراء خبراء الكرة ما بين مؤيد ورافض لمقترح تعديل نظام بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، حيث استندت جبهة الرفض إلى أن التعديل سيكون سلاح ذو حدين ويقضى على الأندية الشعبية فيما ترى جبهة التأييد أن التغيير مطلوب لدعم المنتخب الوطني مع إضافة حوافز مالية لفرق الدوري.



فى البداية أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أنه لا يوجد أي تغير في شكل الدوري أو عدد الأندية في الموسم القادم، كما شدّد النائب دياب على أنه لا توجد أي نية لتقليص عدد الفرق في بطولة الدوري للموسم المقبل.

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بينما أكد الإعلامي خالد الغندور أن المقترح الذى طرحه حازم إمام عضو اتحاد الكرة بشأن تعديل نظام بطولة الدوري الممتاز يساهم فى منع تلاحم المواسم فى المسابقات المحلية وقال:أؤيد المقترح بشأن تعديل نظام بطولة الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة ما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الأندية المشاركة فى المسابقة المحلية.استطرد: لابد من ضبط مسابقة الدوري الممتاز من أجل تفادي تلاحم المواسم والضغط على الأندية فضلا عن تعرض لاعبيها إلى الإصابات.وأشار الغندور الى ان تلاحم المواسم ووضع أندية الدوري الممتاز تحت الضغط يؤثر بالسلب على المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.شدد خالد الغندور على وجوبية مراعاة زيادة الحوافز المالية لدى إقرار اى تعديلات فى نظام الدوري الممتاز فى قادم الأيام من أجل التخفيف عن كاهل الأندية المشاركة فى المسابقة المحلية.فيما رفض أحمد نخلة نجم النادى الأهلى السابق المقترح الذى طرحه حازم إمام عضو اتحاد الكرة بشأن تعديل نظام بطولة الدوري الممتاز وقال أحمد نخلة نجم الأهلي السابق بداعى أنه لن يساهم فى زيادة قوة الدورى الممتاز والندية بين فرق المسابقة المحلية.أضاف: "ليه نلف وندور أما الحل موجود عاوز تخلي الدورى المصري قوي يبقى من 16 فريقاً تشارك فى إطار جدول زمني محدد من أجل ظهور مسابقة قوية".وقال نخلة : الفرق التى لا تمتلك لاعبين متميزين وموارد مادية قوية لن تشارك فى إطار نظام الدورى من 16 فريقا وسوف يكون لديك فى إطار نظام الدوري الممتاز من 16 فريقا قوام قوي من اللاعبين فى كل الفرق قريبين من بعض.وشدد نجم الأهلي السابق على أن قوة أي دورى في العالم ان يكون هناك أكثر من فريق ينافس علي لقب الدورى الممتاز مشيرا إلى أن ذلك سوف يخلق مستوى دورى قوي ومنافسة قوية.من جانبه أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق أنه يتفق مع المقترح الذى طرحه حازم إمام عضو اتحاد الكرة بشأن تعديل نظام بطولة الدوري وقال : بصراحة لابد أن يكون جدول ومواعيد الدوري الممتاز أكثر تنظيما مما عليه فى الوقت الراهن ومن اكثر من موسمين والمسابقات المحلية في تخبط بجدول الدوري المحلي بمعني زمن البطوله كبير جدا.استطرد: «فى بعض الأوقات الموسمين يتم ضغطهم في بعض وهذا يمثل ضرر على الكرة المصرية وعلى الأندية المشاركة فى المسابقات المحلية واتفق مع مقترح ونظام الدوري خلال الفترة المقبلة من أجل المساهمة في تطوير الكرة المصرية».وطالب الدوماني فى الوقت ذاته بضرورة أن يتم التأكيد على إقامة المباريات فى بطولة الدورى بالنظام الجديد علي أرض محايدة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الفرق.وعن حاجة الأندية المشاركة فى الدورى قال نجم نادي الزمالك السابق: بالتأكيد فرق الدوري الممتاز بحاجة إلى زيادة الحوافز المالية خاصة لو تم تطبيق اللعب على أرض محايدة من احر الصرف على تكاليف السفر والتنقلات وفنادق الإقامة وإيجارات ملاعب التدريب والمباريات.وأكد محمد حليم المدير الفني لفريق القناة أن مقترح حازم إمام عضو اتحاد الكرة بشأن تعديل نظام بطولة الدوري مفيد ويساهم فى إفراز قوية جدا وقال : أعتقد أن ذلك المقترح فى حال إقراره من جانب المسؤولين عن الكرة المصرية يساهم فى إضفاء قوة للدورى المصري.وأضاف حليم: مقترح حازم إمام حال تفعيله سوف يساهم فى إفراز لاعبين مميزين يفيد منتخب مصر الوطنى فى قادم الأيام.وتابع قائلاً: أعتقد أن المقترح سيكون من الصعب تنفيذه نظرا لوجود أندية الشركات والفرق الشعبية سوف تتضرر جراء معاناتها من قلة الإمكانيات والقدرات المالية.ولفت إلى أن فرق الشركات يمكنها المنافسة عبر شراء لاعبين ونظام الثمان فرق سوف يظهر لاعبين أقوياء يمكن للمنتخبات الوطنية الاستعانة بخدماتها فى البطولات القارية والدولية.وأوضح المدير الفني لفريق القناة أن مقترح تعديل نظام الدوري الممتاز يعتبر سلاح ذو حدين وقال: نتحدث هنا عن إفراز لاعبين يمكن للمنتخب الوطني الاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة وذلك يمثل النقطة الإيجابية فى مقترح تعديل نظام الدوري مشددا على أن تفريغ الدورى المصري من الأندية الشعبية وتمثل تلك النقطة السلبية فى مقترح تعديل نظام الدوري.ورفض نزيه عطية نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق الشعلة السعودي للشباب مقترح حازم إمام عضو اتحاد الكرة بشأن تعديل نظام بطولة الدوري الممتاز مطالبا فى الوقت ذاته بالإبقاء على النظام الحالي وقال : لا اتفق مع مقترح كابتن حازم إمام بشأن إقامة بطولة الدوري الممتاز من دور واحد خلال الفترة المقبلة.وقال "عطية": مقترح تعديل نظام الدوري الممتاز يساهم فى إضعاف البطولة المحلية ولا يخدم الكرة المصرية على الإطلاق، مشيراً إلى أنه فى حال تفعيل المقترح الجديد لنظام بطولة الدوري الممتاز سوف يضعف مستوى اللاعبين فى الأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.ولفت نزيه عطية إلى ان الابقاء علي نظام الدوري الممتاز فى شكله الراهن افضل لكن بالتزامن مع ضغط المباريات لفرق الدوري.