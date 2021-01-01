تعرف على مواصفات و سعر هاتف poco f4 gt



poco f4 gt poco f4 gt

أعلنت شركة «بوكو» عن سعر ومواصفات poco f4 gt أمس، وتستعد لإطلاقه قريبا، إذ يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس بمعدل تحديث 120 هرتز مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل(FHD +) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، والشاشة بزجاج الغوريلا الرياضي للحماية، ويعمل بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.



سعر ومواصفات poco f4 gt أعلنتها الشركة في مؤتمر صحفي أمس، وقالت إنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي(RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويعمل Poco F4 GT على نظام التشغيل أندرويد 12 ويجري تشغيله بواسطة بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، ويدعم خاصية الشحن السريع، بحسب موقع «جادجتس 360».



سعر ومواصفات poco f4 gt أعلنتها الشركة في مؤتمر صحفي أمس، وقالت إنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي(RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويعمل Poco F4 GT على نظام التشغيل أندرويد 12 ويجري تشغيله بواسطة بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، ويدعم خاصية الشحن السريع، بحسب موقع «جادجتس 360».

قد يعجبك أيضا...

أما فيما يتعلق بالكاميرات، فإن Poco F4 GT يأتي بحزمة كاميرات خلفية عبارة عن إعداد ثلاثي يتميز بكاميرا أساسية 64 ميجابكسل(f / 1.9)؛ كاميرا بدقة 8 ميجابكسل (f / 2.2)، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على ضبط تلقائي للصورة، كل ذلك بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي على إعداد كاميرا أمامية واحدة لصور السيلفي عبارة عن مستشعر بدقة 20 ميجابكسل.مميزات هاتف poco f4 gtيعمل هاتف Poco F4 GT على تشغيل MIUI 13 استنادًا إلى نظام أندرويد 12 ويملك 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي، وهو هاتف محمول ثنائي الشريحة (GSM وGSM) يقبل بطاقاتي Nano-SIM.تبلغ قياسات الهاتف 162.50 × 76.70 × 8.50 ملم (الارتفاع × العرض × السمك) ويزن 210 جرامات، وسوف يأتي بألوان أصفر وسيلفر وأسود، وفيما يتعلق بالسعر، فإن السعر لا يزال غير مؤكد حتى الآن، ومن المنتظر إطلاقه في الأسواق قريبا.وتشمل المستشعرات الموجودة في الهاتف مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة والجيروسكوب ومستشعر القرب ومستشعر بصمات الأصابع، كما أنه يدعم Poco F4 GT فتح الوجه.