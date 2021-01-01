تعرف على مواصفات و سعر هاتف poco f4 gt

أعلنت شركة «بوكو» عن سعر ومواصفات poco f4 gt أمس، وتستعد لإطلاقه قريبا، إذ يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس بمعدل تحديث 120 هرتز مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل(FHD +) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، والشاشة بزجاج الغوريلا الرياضي للحماية، ويعمل بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
سعر ومواصفات poco f4 gt أعلنتها الشركة في مؤتمر صحفي أمس، وقالت إنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي(RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويعمل Poco F4 GT على نظام التشغيل أندرويد 12 ويجري تشغيله بواسطة بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، ويدعم خاصية الشحن السريع، بحسب موقع «جادجتس 360».
سعر ومواصفات poco f4 gt أعلنتها الشركة في مؤتمر صحفي أمس، وقالت إنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي(RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويعمل Poco F4 GT على نظام التشغيل أندرويد 12 ويجري تشغيله بواسطة بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، ويدعم خاصية الشحن السريع، بحسب موقع «جادجتس 360».
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