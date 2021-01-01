كشف لأول مرة عن طائرة جنين المسيرة .. سرايا القدس تهدد إسرائيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › كشف لأول مرة عن طائرة جنين المسيرة .. سرايا القدس تهدد إسرائيل

صورة الخبر: سرايا القدس تهدد إسرائيل
سرايا القدس تهدد إسرائيل


كشف المتحدث باسم سرايا القدس "أبو حمزة" في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، عن طائرة "جنين" المسيرة، كما أكد أنه باتت لدى "المقاومة قدرات دفاعية وهجومية سيذوق العدو بأسها عما قريب".

وكشف المتحدث باسم "سرايا القدس" في كلمة اليوم الخميس، عن مسيرة "جنين" التي قال إنها تعمل في القوة الجوية التي داخل قطاع غزة المحاصر.

وأكد أن "المعادلة الثابتة بأن المساس بالمسجد الأقصى يعني فتح حرب مع العدو".

وأعرب المتحدث عن شكر الفصائل المسلحة في قطاع غزة لإيران عن الدعم الذي تقدمه للمقاومة في فلسطين.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كشف لأول مرة عن طائرة جنين المسيرة .. سرايا القدس تهدد إسرائيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75758

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager