تحرك 4 رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية

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ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وإيطالية واحدة من الأرض باتجاه محطة الفضاء الدولية، والتي سيظلون على متنها لعدة أشهر.



وانطلق الرواد الأمريكيون كجيل ليندجرين وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الرائدة سامانثا كريستوفوريتي، بوكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الأربعاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.



وانطلق الرواد على متن كبسولة فضاء دراجون، نقلها للفضاء صاروخ فالكون 9.

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وسوف يحل الطاقم الجديد محل الرواد المتواجدين حاليا على متن المحطة.وتستغرق الرحلة من الأرض لمحطة الفضاء الدولية نحو 5ر15 ساعة.وقال بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، إن "كجيل وبوب وجيسيكا وسامانثا سيجرون أبحاثا من شأنها مساعدة ناسا للتجهيز لبقاء فترات أطول على القمر، ثم في النهاية على المريخ".