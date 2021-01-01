تحرك 4 رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية

آخر الأخبارعلم وتقنية › تحرك 4 رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وإيطالية واحدة من الأرض باتجاه محطة الفضاء الدولية، والتي سيظلون على متنها لعدة أشهر.

وانطلق الرواد الأمريكيون كجيل ليندجرين وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الرائدة سامانثا كريستوفوريتي، بوكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الأربعاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وانطلق الرواد على متن كبسولة فضاء دراجون، نقلها للفضاء صاروخ فالكون 9.

وسوف يحل الطاقم الجديد محل الرواد المتواجدين حاليا على متن المحطة.

وتستغرق الرحلة من الأرض لمحطة الفضاء الدولية نحو 5ر15 ساعة.

وقال بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، إن "كجيل وبوب وجيسيكا وسامانثا سيجرون أبحاثا من شأنها مساعدة ناسا للتجهيز لبقاء فترات أطول على القمر، ثم في النهاية على المريخ".

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحرك 4 رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70992

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager