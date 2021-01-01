تحرك 4 رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية

ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وإيطالية واحدة من الأرض باتجاه محطة الفضاء الدولية، والتي سيظلون على متنها لعدة أشهر.
وانطلق الرواد الأمريكيون كجيل ليندجرين وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الرائدة سامانثا كريستوفوريتي، بوكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الأربعاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.
وانطلق الرواد على متن كبسولة فضاء دراجون، نقلها للفضاء صاروخ فالكون 9.
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