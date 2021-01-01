تضع جوجل أدوات تساعدك على حفظ بريدك الشخصي.. تعرف عليها



جوجل جوجل

تقول جوجل إنها توسع أنواع المعلومات الشخصية التي ستزيلها من نتائج البحث لتشمل أشياء مثل عنوانك الفعلي ورقم هاتفك وكلمات مرورك.



وقبل الآن كانت الميزة تغطي المعلومات التي من شأنها أن تسمح لشخص ما بسرقة هويتك أو أموالك - الآن يمكنك أن تطلب من جوجل التوقف عن عرض عناوين URL معينة تشير إلى معلومات قد تقود شخصًا ما إلى منزلك أو تمنحه حق الوصول إلى حساباتك.



وفقًا لمدونة، تمنح Google الأشخاص الخيارات الجديدة لأن "الإنترنت يتطور دائمًا" ومحرك البحث الذي يقدم رقم هاتفك أو عنوان منزلك يمكن أن يكون مزعجًا وخطيرًا حسبما نقل موقع The verege.

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فيما يلي قائمة بأنواع المعلومات التي قد تزيلها Google ، مع الإضافات الجديدة بالخط العريض (h / t إلى Wayback Machine لإتاحة الوصول إلى القائمة القديمة):أرقام التعريف الحكومية السرية (ID) مثل رقم الضمان الاجتماعي الأمريكي، ورقم التعريف الضريبي الأرجنتيني الفردي، وما إلى ذلك.أرقام الحسابات المصرفية.أرقام بطاقات الائتمان.صور التوقيعات بخط اليد.صور مستندات الهوية.السجلات الشخصية والمقيدة والرسمية للغاية، مثل السجلات الطبية (تُستخدم لقراءة "السجلات الطبية الشخصية السرية").معلومات الاتصال الشخصية (العناوين الفعلية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني).بيانات اعتماد تسجيل الدخول السرية.وفقًا لصفحة الدعم ستزيل جوجل أيضًا أشياء مثل "الصور الشخصية " أو التزييف العميق أو الفوتوشوب الذي يظهر صورتك أو الروابط المؤدية إلى مواقع تتضمن "ممارسات إزالة استغلالية".يتضمن تقديم الطلب إعطاء جوجل قائمة بعناوين URL التي ترتبط بالمعلومات الشخصية ، بالإضافة إلى صفحات البحث التي تعرض تلك الروابط. بعد إرسال الطلب ستقوم Google بتقييمه.تقول الأسئلة الشائعة أنها تحاول "الحفاظ على الوصول إلى المعلومات إذا تم تحديد المحتوى على أنه مصلحة عامة"، كما هو الحال في حالة المحتوى "الجدير بالنشر" أو "ذي الصلة بالمهنية" أو الذي جاء من الحكومة.إذا قررت Google أنه يجب إزالة الروابط، فإنها تقول إما أنها لن تظهر لأي طلب بحث أو أنها لن تظهر في عمليات البحث التي تتضمن اسمك.يبدو أن جوجل تطبق معيارًا مرتفعًا نسبيًا لما يعتبر معلومات تعريف شخصية، مما يجعلها مختلفة قليلاً عن الأنظمة التي كان عليها تنفيذها في أماكن مثل الاتحاد الأوروبي للامتثال لما يسمى بقواعد الحق في النسيان.وتسمح هذه القوانين للأشخاص بطلب إزالة الروابط التي يعتبرونها غير جيدة أو غير ذات صلة، وهذا ليس هو الحال هنا - القواعد التي أضافتها Google اليوم لا تغطي سوى الروابط المؤدية إلى معلومات حساسة للغاية.