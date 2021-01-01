مواصفات و سعر الهاتف Vivo X80 مع المميزات والعيوب



Vivo X80 Vivo X80

بعد سلسلة طويلة، من الشائعات، والتسريبات، أعلنت اليوم، شركة فيفو، عن سلسلة هواتفها الرائدة، لهذا العام، Vivo X80 Series، مع مواصفات، هي الأقوى، من الشركة الصينية، حتى الآن، تتمثل في، معالجات Snapdragon 8 Gen 1، وDimensity 9000، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، أو 8K في الإصدار البرو، وكاميرا أمامية مميزة، وبطارية تدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، بالإضافة إلى، شاشة بمعدل تحديث، 120 هرتز، وبالنسبة لباقي المواصفات، فسنتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف Vivo X80، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات هاتف فيفو إكس 80 العادي

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف، ظهر رسميا، خلال مؤتمر فيفو، الذي أقيم، يوم 25 أبريل، وسيتم طرحه للبيع، في الصين، يوم 29 أبريل، على أن، يتوفر في، جميع دول العالم، خلال الأسابيع القليلة القادمة.



أبعاد الهاتف: هاتف فيفو الرائد، يصل بارتفاع 165 ملم، وبعرض 75.2 ملم، وبسمك 8.3 ملم، وبوزن لا يتخطى، 203 جرامات.

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الشبكة: الهاتف Vivo X80، يدعم شبكات، 2G، و3G، و4G، و5G، واتصال Wi-Fi 6 (ac)، ويحتوي على، منفذين Nano، لاحتواء شريحتي اتصال 5G.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، تأتي من نوع، Samsung E5 AMOLED، بحجم 6.78 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبمعدل سطوع 1500 شمعة، في البوصة، كما أن، الشاشة تدعم HDR، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف.المعالج: يتم تشغيل، هاتف فيفو إكس 80، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 9000، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والمكون من، نواة Cortex A78، بسرعة 3.05 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.6 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، معالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G710 MC10.نظام التشغيل: واجهة المستخدم، التي يعمل بها، هاتف Vivo X80، هي Origin OS Ocean، وتستند على، نظام التشغيل، Android 12.الذاكرة: هذا الهاتف، يتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، سعتها 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أو 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.الكاميرات الخلفية: فيفو إكس 80، يضم 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر Sony IMX866، حجمه 24 ملم، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم Laser AF، والمثبت البصري OIS، والكاميرا المقربة، تأتي بمستشعر حجمه 50 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تكبير بصري 2x، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بمستشعر حجمه 16 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن، الهاتف Vivo X80، يضم فلاش LED مزدوجا، ويدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، ويدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، للهاتف Vivo X80، تأتي بدقة، 32 ميجا بكسل، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تسجيل فيديو، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.البطارية: يحتوي هذا الهاتف، على بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Vivo X80الكاميرات سواء كانت أمامية، أو خلفية، مميزة للغاية، وتعتبر الأبرز، مقارنة بالمنافسين، حيث إن، الكاميرات الموجودة، في الخلف، تأتي بدقة عالية، وتدعم جودة 4K، لتسجيل الفيديوهات، وتدعم أيضا، تكبير بصري 2x، وتكبير رقمي 50x، وهذا يعني أنك، ستتمكن من، تصوير الأشياء البعيدة، بجودة عالية، والكاميرا الأمامية، تدعم جودة 4K، وهذه تعتبر، الأبرز مقارنة بالمنافسين.معالج التشغيل، قوي جدا، ويعتبر ثاني، أقوى معالج للهواتف الذكية، ولا يتفوق، عليه سوى، معالج Snapdragon 8 Gen 1، وبذلك فإنك، ستحصل على، أفضل تجربة أداء، في تشغيل الألعاب، لفترات طويلة، وإجراء المهام المستحيلة، بدون ملاحظة أي سخونة.تقنية الشحن السريع، التي يدعمها، هاتف Vivo X80، والتي تأتي، بقوة 80 واط، رائعة جدا، في هذه الفئة السعرية، ويمكنها شحن البطارية، بنسبة 100%، في أقل من، 25 دقيقة، أو بنسبة 50%، في 11 دقيقة.الذاكرة الداخلية، كبيرة جدا، وتكفي لتلبية احتياجات، أي مستخدم، بدون الحاجة، إلى كارت ميموري، حيث يوجد إصدار، بسعة تصل إلى، 512 جيجا بايت، كما أن، الذاكرة العشوائية، التي يصل، سعتها إلى، 12 جيجا رام، يمكن زيادتها، إلى 17 جيجا رام، بالاعتماد على، ذاكرة التخزين.يعمل بأحدث، نظام تشغيل، وأحدث واجهة مستخدم، مما يعني، وصول الهاتف، بجميع المميزات التي، أدرجتها شركة جوجل، وفيفو.الشاشة مميزة للغاية، حيث تأتي بحجم، كبير، وبجودة عالية، وبمعدل تحديث عال، وبمعدل سطوع، قوي جدا، ويعتبر هو الأعلى، على الإطلاق، مما يضمن لك، تجربة رؤية غير مسبوقة، حتى تحت ضوء الشمس المباشر. والأهم من ذلك، هو أن تصميمها، حديث ويأتي، بشكل الثقب، بدلا من النوتش.يدعم مستشعرا بصريا، لبصمات الأصابع، مدمجا في الشاشة، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.Vivo X80، يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية Infrared port، مع دعم، خاصية NFC.يدعم أحدث إصدار، من البلوتوث، وهو Bluetooth 5.3، ويدعم أيضا، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with dual-band A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.عيوب الهاتف إكس 80سعة البطارية، ليست مناسبة، مع هاتف بهذا السعر، حيث توجد هواتف منافسة، تضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، أو بسعة 6000 ملي أمبير.الشاشة معرضة، للخدش والكسر بسهولة، بسبب افتقادها، لطبقة حماية، من الزجاج، كما أنها، لا تدعم، محتوى HDR10+، وتدعم فقط HDR، وهذا غير مقبول، مع هاتف بهذا السعر.الهاتف Vivo X80، لا يدعم، الشحن اللاسلكي السريع، أو الشحن اللاسلكي العكسي، مثل معظم الهواتف المنافسة.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.يفتقر إلى، منفذ MicroSD، مما يعني أنك، لن تتمكن، من تركيب كارت ميموري، لزيادة المساحة التخزينية.سعر الهاتف Vivo X80يبدأ سعر الهاتف Vivo X80، من 565 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويبلغ حوالي 610 دولارات، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويبلغ 670 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.ويصل إلى، 745 دولارا، للإصدار الذي يضم، 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.