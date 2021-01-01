تدخل آبل عددا من التحديثات على الكاميرا بالهواتف المحمولة.. تعرف عليها

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صورة الخبر: آبل
آبل

كشف تقرير أن آبل علي وشك إصدار تحديد جديد لتحسين الكاميرا، حيث قالت المتحدثة باسم شركة آبل جيني أورفانوبولوس، إن "تحديث البرنامج الثابت لشاشة Studio Display متوفر الآن مع الإصدار التجريبي اليوم من macOS Monterey 12.4.

ويحتوي تحديث بيتا هذا على تحسينات لضبط الكاميرا في Studio Display ، بما في ذلك تقليل الضوضاء المحسّن والتباين والتأطير".

يمكن للمطورين تثبيت الإصدار التجريبي 12.4 من Monterey الآن؛ سيتمكن أي شخص آخر من تثبيته من برنامج Apple التجريبي العام لاحقًا حسبما نقل موقع ذا فيرج.

كانت جودة صورة Studio Display غير مبررة، نظرًا لسعر الشاشة - ولا يمكن تفسيرها بالنسبة لإعداد الكاميرا الذي كان في الأساس مثل iPhone 11 ، مع مستشعر 12 ميجابكسل ، وفتحة عدسة f / 2.4 ، وشريحة A13.

وكان يتعين علي المستخدم تشغيل إصدار تجريبي من macOS لإصلاح الكاميرا ، وهو أمر لا يرغب معظم الأشخاص في القيام به على أجهزة العمل الخاصة بهم.

ولكن ربما يكون من المفهوم أن شركة Apple قد ترغب في اختبار هذه التغييرات في مجموعة متنوعة من الظروف قبل طرحها للجمهور العام.

بمجرد تثبيت المطور أو الإصدار التجريبي العام ، يمكنك تحديث شاشتك بالانتقال إلى تفضيلات النظام ثم تحديث البرنامج. بمجرد تثبيت الإصدار 15.5 من Studio Display Firmware (النسخة 19F5062g) ، يجب أن ترى نتائج تعديلات Apple.

المصدر: السلطة

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