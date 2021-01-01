اخر اسبوع من أبريل يشهد زيادات 5 علامات تجارية

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حصلت جميع سيارات مرسيدس علة زيادات متفاوتة فى الأسعار خلال أبريل الجارى وتراوحت نسب الزيادة بين 20 و 270 ألف جنيه. وارتفعت أسعار –B200 B-Class بقيمة 30 ألف جنيه، وأصبحت سعرها الرسمى 740 ألف جنيه، ارتفعت أيضاً أسعار -A-Class طراز A200 بقيمة 20 ألف جنيه، لتقدم بسعر 735 ألف جنيه، ارتفعت أسعار مرسيدس GLA بقيمة 84 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 899 ألف جنيه. ارتفعت أيضاً C-Class – C180 بقيمة 66 ألف جنيه، لتقدم بسعر مليون و15 ألف جنيه، كما قدمت E-Class - E200مع زيادات بقيمة 40 ألف جنيه، لتقدم بسعر مليون و305 ألف جنيه. كما قدمت مرسيدس GLC 200 مع زيادة 61 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمى مليون و260 ألف جنيه. قدمت مرسيدس إيجيبت S450 S-Class- بزيادة 170 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من 3 ملايين و365 ألف جنيه. كما ارتفعت أسعار مايباخ S-Class -S850 بقيمة 270 ألف جنيه، لتبدا من 5 ملايين و720 ألف جنيه. ارتفعت أسعار GLC كوبيه بقيمة 154 ألف جنيه، وأصبح سعرها الرسمى مليون و674 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار نسخة GLE 450 بقيمة 110 ألف جنيه لتباع بسعر رسمى 2 مليون و15 ألف جنيه، ارتفع سعر GLS فئة GLS 580 بقيمة 125 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمى 2 مليون و730 ألف جنيه. زادت أيضاً أسعار G-Class فئة G500 بقيمة 175 ألف جنيه، لتقدم بسعر 3 ملايين و 675 ألف جنيه، كما قررت مرسيدس رفع أسعار سيارتها 200CLA كوبية بقيمة 35 ألف جنيه لتباع مقابل 850 ألف جنيه. حصلت أيضاً مرسيدس CLS350 كوبية على زيادة فى الأسعار بقيمة 90 ألف جنيه لتباع مقابل مليون و865 ألف جنيه، ارتفعت أسعار AMG GT4-Door فئة GT43 بقيمة 140 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمى 2 مليون و970 ألف جنيه. كما ارتفعت أسعار E-Class Cabrio فئة E200 بقيمة 80 ألف جنيه، لتباع بسعر مليون و625 ألف جنيه.



جاك



قدمت سيارات جاك مع زيادات وصلت 25 ألف جنيه، وهى تعد الزيادة الثالثة للسيارة فى خلال 30 يوم، لتبدأ JS3 من 328 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه، تقدم الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً بسعر 350 ألف جنيه بنفس قيمة الزيادة. جاك j7 قدمت بزيادة 23 ألف جنيه لجميع الفئات لتبدأ الفئة الأولى منها بسعر رسمى 370 ألف جنيه، تصل 400 ألف جنيه للفئة الأعلى بعد الزيادة. جاك JS4 حصلت هى الأخرى على زيادات بقيمة 24 ألف جنيه لتقدم بسعر جديد يبدأ من 345 ألف جنيه، يصل لـ 375 ألف جنيه للفئة الثانية عالية التجهيزات.

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بيجوزيادة أسعار بيجو الثانية فى أقل من 30 يوم، لتقدم 301 مع زيادات بقيمة 17 ألف جنيه للفئة الأولى لتبدأ من 285 ألف جنيه، تصل 315 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً بزيادة 18 ألف جنيه. بيجو 2008 قدمت مع زيادات ثابتة فى الأسعار بقيمة 15 ألف جنيه، لتبدأ فئتها الأولى بعد الزيادة من 433 ألف جنيه، 468 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما قدمت فئة السيارة الثالثة الأعلى تجهيزاً بسعر رسمى 510 ألف جنيه. قدمت 5008 بأسعار جديدة مع زيادات ثابتة بقيمة 20 ألف جنيه لجميع الفئات، لتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 665 ألف جنيه، 715 ألف جنيه للفئة الثانية، 790 ألف جنيه لفئة السيارة الثالثة، 800 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً. بيجو 3008 ارتفعت أسعارها هى الأخرى بقيمة ثابتة 21 ألف جنيه لجميع الفئات لتبدأ من، 607 ألف جنيه، 660 ألف للفئة الثانية، 735 ألف لفئة السيارة الثالثة، 740 ألف جنيه للأعلى تجهيزاً. بيجو 508 ارتفعت أسعارها بقيمة 20 ألف جنيه، لتبدأ فئتها الأولى من 580 ألف جنيه، 644 ألف جنيه للثانية، 700 ألف جنيه للثالثة، 706 ألف جنيه للرابعة، أما فئة GT-MAX قدمت بسعر 795 ألف جنيه، 800 ألف جنيه للفئة الأعلى.بايكزيادة جديدة فى أسعار جميع الطرازات وصلت 37 ألف جنيه، حصلت X3 على زيادة ثابتة 20 ألف جنيه لتبدأ من 317 ألف جنيه، تصل لـ338 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً. بايك X5 أرتفع سعرها 20 ألف جنيه لتقدم رسمياً بـ 404 ألف جنيه، بينما أرتفع أسعار X7 بقيمة 37 ألف جنيه لتباع بسعر رسمى 710 ألف جنيه.شيرىشيرى قدمت تيجو 7، بزيادة 9 آلاف جنيه لفئتها الأولى لتباع بسعر 349 ألف جنيه، 375 ألف جنيه للفئة الثانية بزيادة 10 آلاف جنيه. أيضاً ارتفعت أسعار تيجو 3 بقيمة 7 آلاف جنيه لتقدم بسعر رسمى 297 ألف جنيه. شيرى أريزو 5 السيدان ارتفعت أيضاً فئات ناقل الحركة ألأوتوماتيكى بقيمة 5 آلاف جنيه، لتقدم بسعر رسمى 242 ألف جنيه للأولى، 257 ألف جنيه للثانية الأعلى تجهيزاً