توقع بارتفاع تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية



السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية

ؤ. وأشارت التقارير أيضا لتأثير رفع الموردين أسعارهم على نوع أخر من بطاريات السيارات الكهربائية وهى بطاريات الـSolid State التى تعتبر من الأغلى وسط مختلف النوعيات وتحتاج لكميات كبيرة من الليثيوم خاصة فى النوعية المعتمدة على محلول Sulfide electrolyte الكهربائى الذى يمكن أن تتضاعف أسعاره أيضا خلال العام القادم مع الأزمات المتتالية. تأتى شركة LG الجنوب كورية ضمن كبار مصنعين البطاريات والتى تسعى حاليا عبر معاملها المختلفة فى كوريا وأمريكا للتوسع فى تصنيع البطاريات المعتمدة على محلول Sulfide Electrolyte وتعزيز استخدام مصنعين السيارات لها بحلول 2030 بناء على تصريحات جاى كيم، نائب رئيس قطاع LG لحلول الطاقة.



ومن الجانب الأخر تتفاوض عدة شركات للسيارات حاليا مع مصنعين البطاريات للتحول نحو مختلف من البطاريات بدلا من الذى يتطلب وحدة حفظ خاصة وتعتمد عليه معظم السيارات الكهربائية حاليا بينما تستحوذ سامسونج على تقنية تصنيع نوعية البطاريات الجديدة وتستعد مجموعة فولكس فاجن مع شريكتها SK On لمنافستها. أوضح لى تاى كيونج، نائب رئيس شركة سامسونج SDI للبطاريات مميزات النوعية الجديدة قائلا "تحتاج خلايا البطاريات التقليدية لحرص أكبر عند نقلها لقابليتها الأعلى للانتفاخ عن نوعية بطاريات Prismatic".