تعرف على المظهر الداخلى الجديد لسيارة رانج روفر



رانج روفر رانج روفر

بعد ما يقرب من عقد من الزمن في الإنتاج، لا يزال الجيل الثاني من رينج روفر سبورت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة ذات قدرة هائلة، ومع تقديم طراز هالو L460 الجديد، من المقرر أن تحذو حذوه رياضة جديدة.



وبحسب car buzz، من المقرر أن يتم الكشف عن الجيل الثالث في 10 مايو 2022، ويعد الجيل الثالث جاهز لأخذ المعركة إلى BMW X5 و Porsche Cayenne.



فيما عرض عددًا لا يحصى من لقطات التجسس للرياضة القادمة و SVR عالية الأداء، أصدرت لاند روفر مؤخرًا أول صورة تشويقية للوافد الجديد، لكن لسوء الحظ، لا يمكن رؤية الكثير، على الرغم من أن الواجهة الأمامية تحتوي على مصابيح أمامية أكثر أناقة من ذي قبل ووظيفة طلاء بلونين.

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بينما حافظت لاند روفرمن الدخل على دعابة المقصورة بنفس القدر من الغموض مثل سابقتها، ومع ذلك، يمكن إلقاء نظرة على ذراع التروس الجديد، الذي استخدمته سيارة رانج روفر بالحجم الكامل لأول مرة.وتوجد أدوات التحكم في المناخ الدوارة فوق الجلد والعنصر المصقول بالكروم، وتم وضعه أعلى الشاشة التي تعمل باللمس، ما يوفر للركاب بعض التحكم بسهولة.كما يعرض الإعلان التشويقي أيضًا أدوات التحكم في الأقمار الصناعية على عجلة القيادة الجديدة، و مرة أخرى، يبدو أن الرياضة ستستعير الأناقة المكونة من 3 أذرع من شقيقها الأكبر، والذي يتميز بعناصر تحكم مربعة.