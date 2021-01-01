تعرف على المظهر الداخلى الجديد لسيارة رانج روفر

بعد ما يقرب من عقد من الزمن في الإنتاج، لا يزال الجيل الثاني من رينج روفر سبورت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة ذات قدرة هائلة، ومع تقديم طراز هالو L460 الجديد، من المقرر أن تحذو حذوه رياضة جديدة.
وبحسب car buzz، من المقرر أن يتم الكشف عن الجيل الثالث في 10 مايو 2022، ويعد الجيل الثالث جاهز لأخذ المعركة إلى BMW X5 و Porsche Cayenne.
فيما عرض عددًا لا يحصى من لقطات التجسس للرياضة القادمة و SVR عالية الأداء، أصدرت لاند روفر مؤخرًا أول صورة تشويقية للوافد الجديد، لكن لسوء الحظ، لا يمكن رؤية الكثير، على الرغم من أن الواجهة الأمامية تحتوي على مصابيح أمامية أكثر أناقة من ذي قبل ووظيفة طلاء بلونين.
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