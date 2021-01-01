«بورش» تستعد إلى تسليم سيارتها للطرق الوعرة «ماسيان»..الإقبال كثيف على شرائها..



بورش بورش

تستعد شركة السيارات الألمانية «بورش» إلى عمليات التسليم الأولى للسيارة الخارقة الجاهزة للطرق الوعرة، مارسيان مارك فيليب جيمبالا «740bhp».



وترتكز على أحدث طراز «Porsche 911 Turbo S» ومستوحى من سيارة السباق «Porsche 959» الذي حقق نجاحًا في المنافسة في «رالي باريس داكار» في الثمانينيات.



وجرى بيع عشرة طرازات من إصدارات الإطلاق قبل إزاحة الستار عنها، وأكدت الشركة أن الثلاثين نسخة المتبقية يتم التحدث عنها تقريبًا.

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ويجري إعداد «Marsien» حاليًا للأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والأمريكية، ووصف مارك فيليب جيمبالا مشروعه بالفعل بأنه «نجاح مذهل»، مع بيع تلك السيارات بسرعة البرق.واشتق اسم «Marsien»، المعروف سابقًا باسم «Project Sandbox»، من الكلمة الفرنسية «المريخ»، المستوحاة من الكثبان الرملية الشبيهة بالمريخ في الصحراء في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تطوير السيارة.ويتم تزويد السيارة بمجموعتين من عجلات الألمنيوم بقفل مركزي، بالإضافة إلى إطارات «Michelin Ultra High Performance» وإطارات «All Terrain».وتتيح للعملاء الراغبين في التركيز على القيادة على الطرق الوعرة، هناك حزمة اختياريّة مع نظام تعليق «Reiger» ومخمدات التجمعات التي توفر نظام تعليق السفر والخلوص الأرضي أكثر من المعتاد.وتشمل التحسينات الأخرى هيكلًا مصنوعًا من ألياف الكربون بالكامل، تم تصنيعه بواسطة شركة ألمانية تزود فرق «الفورمولا 1» أيضًا.ويوجد عادم مصنوع خصيصًا من التيتانيوم، وقد تم تعديل ناقل الحركة لتوفير الطاقة لجميع العجلات الأربع بشكل أكثر اتساقًا، كما تم تطوير هيكل الهيكل باستخدام برنامج ديناميكيات السوائل الحسابية «CFD» لضمان الكفاءة والأمان عند السرعة العالية.في الداخل، هناك خيار من الجلد الكامل لتكملة «الكونسول» المركزي المصنوع من ألياف الكربون، على الرغم من أن مارك فيليب جيمبالا يقول إن «التخصيص الكامل» متاح، مما يشير إلى أنه يمكن للعملاء تحديد المقصورة كما تسمح ميزانيتهم.