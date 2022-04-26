سعر الذهب اليوم الخميس 28 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ، اليوم الخميس، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1888 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 740 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 951 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1110جنيهات.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1268جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5550 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11100 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22200 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8930 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية أمس بأكثر من 1%، نزولًا لمستوى 1,884.44 دولار للأوقية، ويتزامن هذا مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشراسة، ليتجاوز أعلى مستوياته منذ 2017، وسط تكهنات بالوصول لأعلى مستوى في 2001. وسجل مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 103.285، ليعمق ارتفاعه القوي، ويضغط على أسعار السلع.