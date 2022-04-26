وافق مجلس الوزراء على اتفاق منحة مبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية

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صورة الخبر: مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى.

ووفقاً للاتفاق، تُستخدم المنحة فى تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة فى مصر، والذى يُعد هدفا مشتركا لكل من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم التركيز على قطاع النقل الحضرى من خلال المشاريع المملوكة للهيئة القومية للأنفاق.

و يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق أهداف هذا المشروع، منها ما يتعلق بالتصميمات الخاصة بالبنية التحتية وإمكانية الوصول الشامل، بما فى ذلك للنساء والأطفال صغار السن، والاشخاص ذوى الاعاقة، هذا إلى جانب ما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وكذا إجراءات التوعية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحى فى جنوب محافظة القاهرة، بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافى للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالى 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحى المدارة بأمان.

كما يسعى المشروع إلى الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى فى قناة الرى بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3-يوم إلى 800 ألف م3-يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.

المصدر: جريده المصدر

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