سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 28_4_2022

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اسعار العملات

حالة من الارتفاع يشهدها سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، خلال فترة التعاملات الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار يوم الخميس الموافق 28_4_2022، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الأربعاء الموافق 27_4_2022

سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار، داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الثلاثاء الموافق 26_4_2022

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الاثنين الموافق 25_4_2022

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الأحد الموافق 24_4_2022

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم السبت الموافق 23_4_2022

جاء سعر الدولار داخل داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار، داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الجمعة الموافق 22_4_2022

سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الخميس الموافق 21_4_2022

جاء سعر الدولار داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدوليCIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار، داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

المصدر: بوابة دار المعارف

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