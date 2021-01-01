السيدات أكثر عرضة للإصابة بالربو عن الرجال



الربو الربو

ظهر تقرير لمؤسسة خيرية بريطانية تشير إلى أن النساء المصابات بالربو واللواتي يعشن مرحلة البلوغ أو الحمل أو فترة الحيض أكثر عرضة للإصابة بنوبات الربو الحادة.



وأجريت التجارب في مركز الربو والرئة في بريطانيا، وتوصل الخبراء بأن الهرمومات الأنثوية كانت سبل في تفاقم نوبات الربو عند السيدات أكثر من الرجال، وذلك بحسب موقع CNN.



وكانت بوبي هادكينسون والتي تبلغ من العمر 30 سنة، تعاني من نوبات ربو منتظمة في فترة المراهقة ووضعت على جهاز التنفس الصناعي أربع مرات، وقالت هادكينسون "شعرت كما لو كنت أتنفس من خلال ماصة للشراب".

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وتتذكر هادكينسون، أنها عندما كانت في العناية الفائقة في عام 2013، طلبت من والدتها "منظف شعر جاف ورئتين جديدتين"، قبل أن تدخل في غيبوبة بأمر الطبيب لمدة أسبوع تقريبًا.وأصبح الربو الذي تعاني منه مقدمة البرامج التلفزيونية البالغة من العمر 30 عامًا تحت السيطرة في الوقت الحالي.وتحصل هادكينسون على حقنة شهرية في مركز متخصص في علاج الربو الحاد، وتقول إن تلك الحقنة غيرت حياتها.وقالت: "في غضون ثمانية أسابيع من الحصول على الدواء، تغير عالمي بالكامل، ولا أتناول الآن أي دواء آخر باستثناء استخدام اثنين من أجهزة الاستنشاق".وتجد هادكينسون، أن حالة الربو التي تعاني منها تزداد سوءا في فترات الحيض، لكنها تزيد من استخدام أجهزة الاستنشاق لمساعدتها على تجاوز تلك الفترة، وتأمل هادكينسون أن تصبح النساء أكثر وعيا بالصلة بين التغيرات الهرمونية والربو، مضيفة: "يجب أن تكون هناك علاجات وعقاقير مختلفة تناسب الأفراد بشكل أفضل، وألا تستخدم طريقة واحدة لعلاج الجميع".