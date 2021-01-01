5 خطوات في صيانة منزلك تزيد من سعره عند البيع

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إذا كنت تفكر في بيع منزلك وشراء منزل آخر، أول شىء تفكر فيه هو البحث عن قيمته المادية، والعيوب التي يمكن أن تقلل من قيمته عند البيع، حتى تعالجها لتستطيع بيعه بالمبلغ الذى تحلم به، ولهذا نستعرض في التقرير، بعض التجديدات البسيطة التي تساعد في زيادة قيمة المنزل عند البيع، وفقاً لما ذكره موقع "marthastewart" .





تجديدات تساعد على زيادة قيمة المنزل



تلميع الأرضيات الخشبية:



يجب تلميع الأرضيات الخشبية حتى لا تبدو باهتة أمام المشترى، ويفضل الابتعاد عن اللمعان العالي واستخدام منتجات تلميع تحافظ على جودة الأرضيات الخشبية.





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تجديد خزانة المطبخ:إذا كان مطبخك يبدو قديماً وكأنه قطعة من السبعينيات، و ذو خزائن ذات اللون البرتقالي غير التقليدية أو الأخضر النمطي، يفضل تغييره إلى اللون الأبيض المحايد لأنه موضة غير متغيرة، مع اختيار مواد ذات كفاءة مرتفعة تعلي من قيمته.تجميل وصيانة الحمام:يفضل تجديد وصيانة الحمام، من خلال تجديد المقابض ومفاتيح المياه، وتجديد الصنابير، وغسل الحمام جيداً ثم عجن المزيد من الأسمنت الأبيض بالماء و توزيعه على أرضيات الحمام والأركان.تبديل الإضاءة غير الجيدة:يفضل استخدام لمبات" LED"، لأنها إضاءة قوية وموفرة لفاتورة الكهرباء، وتجعل المكان يبدو أكثر اتساعاً وتوضح أرجاء المكان .الاهتمام بالشرفات والأسطح:أصبح الاهتمام بالشرفات واسطح المنزل والأماكن التي يمكن أن تساعد في تجديد الطاقة الإيجابية أكثر الأشياء التي يبحث عنها المشترين مؤخراً، لذلك يفضل تجديد هذه المساحات الخارجية على الأقل بطلائها بألوان زاهية ومبهجة حتى تجعل المنزل يبدو أكثر جمالاً أمام المشترى.