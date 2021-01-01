تعرف على أسباب تضخم البروستاتا وطرق العلاج



البروستاتا البروستاتا

البروستاتا هي غدة صغيرة تقع أسفل المثانة البولية عند الذكور، يتم تركيبها حول مجرى البول، وهو أنبوب يعمل كقناة لمرور البول والسائل المنوي، تفرز البروستاتا سائلا يشكل أحد مكونات السائل المنوي، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".







ما هي أعراض تضخم البروستاتا؟



عادة ما تنمو البروستاتا ببطء شديد وقد لا تظهر أعراض لعدة سنوات، قد تصبح الأعراض شديدة جدًا، ومع ذلك قد لا يلاحظها الشخص الأعراض الشائعة هي:قد يضعف مجرى البول ، يبدأ التدفق بعد فترة من الانتظار، قد يحتاج الشخص للذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر وقد يضطر إلى الاستيقاظ عدة مرات ليلاً للتبول ، قد يكون هناك تقطر للبول أو قد يتوقف ويبدأ من حين لآخر قد تكون هناك رغبة ملحة لا يمكن السيطرة عليها لتمرير البول ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث تسرب ، إذا أصبحت البروستاتا كبيرة جدًا ، فقد يصاب المريض بانسداد كامل واحتباس للبول.

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كيف يتم التشخيص الإصابة بتضخم البروستاتا؟يتم إجراء بعض اختبارات الدم التي تشمل مستضد البروستاتا النوعي (PSA) لاستبعاد التغيير السرطاني في البروستاتا، يمكن أيضًا قياس حجم البروستاتا باستخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية. يعتبر Uroflowmetry اختبارًا مفيدًا آخر يُطلب من المريض من خلاله تمرير البول إلى جهاز يقيس معدل مرور البول والوقت المستغرق وحجم البول، تعطي هذه المعلمات فكرة جيدة عن وجود أو عدم وجود عائق كبير لتدفق البول.ما هو العلاج؟هناك عدة طرق لعلاج تضخم البروستاتا، تعتمد الطريقة المختارة على عدة عوامل مثل عمر المريض وصحته العامة وشدة الأعراض وأسلوب حياته، يتم اتخاذ القرار من خلال إدراك المريض للأعراض ، وقياس درجة الانسداد ووجود أو عدم وجود مضاعفات.العلاج الطبي: إذا كانت الأعراض ضئيلة ، فلا يجوز إعطاء علاج أو يمكن تجربة الأدوية في البداية التي تساعد على إرخاء عضلة البروستاتا أو التسبب في انكماشها، قد يلزم إعطاء الأدوية لعدة أسابيع أو شهور بمجرد توقف الأدوية ، تعود الأعراض عادة بعض الآثار الجانبية لهذه الأدوية تشمل الصداع ، والدوخة ، وانخفاض ضغط الدم وفقدان الرغبة الجنسية.العلاج الجراحي: هذه هي الطريقة المفضلة للعلاج إذا كانت الأعراض كبيرة، يتم إجراؤه عادةً باستخدام أداة يتم تمريرها عبر مجرى البول ويتم قطع غدة البروستاتا من الداخل. يُطلق على هذا الإجراء استئصال البروستاتا عبر الإحليل (TURP) وهو أكثر العمليات التي يتم إجراؤها بشكل متكرر لتضخم البروستاتا ، وهو في الواقع المعيار الذهبي للعلاج الجراحي. أي عملية بالمنظار إما غير كافية أو لا تزال تجريبية. تكاد تكون العملية المفتوحة عن طريق إحداث شق في البطن غير مطلوبة على الإطلاق، يتم قطع غدة البروستاتا في TURP باستخدام تيار كهربائي، يتم إجراء العملية تحت تأثير التخدير الموضعي ، أي عن طريق تخدير الجزء السفلي من الجسم عن طريق حقن مادة مخدرة في العمود الفقري. تستغرق العملية عادة ساعة واحدة.ما هي المضاعفات؟قد يكون هناك نزيف قد يستمر لعدة أيام ، فإن عمليات نقل الدم تكاد تكون غير ضرورية، قد تحدث عدوى في المسالك البولية يمكن السيطرة عليها بالمضادات الحيوية، يضيق مجرى البول أو منطقة البروستاتا في 2-3? من المرضى بسبب القسطرة أو الأجهزة، هذا يتطلب عملية ثانية وهي ثانوية في الدرجة، قد يصاب مريض نادر (1 من 1000) بسلس البول، قد تنمو البروستاتا من جديد بعد 10-15 سنة من الجراحة.