أخصائي أمراض الجهاز البولي يوضح كيف يمكن حماية الكلى

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أعلن الدكتور فيرنار ريغيل، أخصائي أمراض الجهاز البولي، أن المشي بصورة دورية وبانتظام والتغذية الصحية يساعدان على حماية الكلى والحفاظ عليهما بحالة جيدة.



ويشير الأخصائي في حديث لموقع Focus.de، إلى أربع قواعد يتبعها شخصيا للحفاظ على صحة الكلى.



ووفقا له، يمكن أن يؤدي مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم والتهابات المسالك البولية، إلى ضعف وظائف الكلى. لذلك ينصح بمراقبة مستوى السكر في الدم وكذلك مستوى ضغط الدم بصورة دورية، مشيرا إلى أن أمراض الجهاز البولي تتميز بالألم والتبول المتكرر.

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وينصح الأخصائي للحفاظ على صحة الكلى بالتجوال مدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا والأفضل المشي 10 آلاف خطوة، حيث بفضلها يتحسن إمداد العضلات بالمواد المغذية وتتسارع عملية التمثيل الغذائي.ويضيف، يجب اتباع نظام غذائي متوازن لأنه ضروري لصحة الكلى. لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي الفواكه والخضروات ويجب على الأقل مرة في الأسبوع تناول السمك، وتقليل كمية البروتينات والملح. وينصح أيضا بتناول لترين من الماء في اليوم أو شاي الفواكه وكوب من النبيذ يوميا.