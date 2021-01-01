خدى بالك .علامات لغة جسد هتقول لك إن اللى قدامك بيحبك وخايف يعترف بمشاعره ..

يشعر بعض الرجال أحياناً بالخجل والخوف من الإعتراف بحقيقة مشاعره لحبيبته، وذلك خوفاً من تعرضه للحرج أو الرفض، ولكن مشاعره العاطفية تتضح في لغة جسده، مثلما أكد محمد حسن خبير لغة الجسد، الذى تحدث معنا عن بعض الإشارات التي تؤكد حب الرجل للمرأة ورغبته في الإعتراف بمشاعره.
التوتر مع تعلق النظر:
ستجد نظره معلق بك وكأنه لا يري غيرك ولا يهتم بغيرك، ومع ذلك تجد بعض الإشارات المعبرة عن التوتر تظهر عليه مثل كثرة التململ أثناء الجلوس، فتراه يميل بجسده تجاهك ثم يعود للخلف ستشعرين عند رؤية هذا السلوك بأن الطرف الآخر لديه الكثير من الكلام الذي يريد إخبارك به ولكنه يتراجع لسبب ما.
الابتسامه مع تربيعة اليدين:
تجدينه يبتسم إليك بحب وتشعرين بأن عينيه بهما الكثير من الكلام ولكنه يقوم بتربيع يديه أمام صدره وهنا هو يتحفظ بشكل كبير في التعبير عن مشاعره، ربما يراجع نفسه أو يفكر أو ينتظر التوقيت المناسب.
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