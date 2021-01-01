خدى بالك .علامات لغة جسد هتقول لك إن اللى قدامك بيحبك وخايف يعترف بمشاعره ..



لغة الجسد لغة الجسد

يشعر بعض الرجال أحياناً بالخجل والخوف من الإعتراف بحقيقة مشاعره لحبيبته، وذلك خوفاً من تعرضه للحرج أو الرفض، ولكن مشاعره العاطفية تتضح في لغة جسده، مثلما أكد محمد حسن خبير لغة الجسد، الذى تحدث معنا عن بعض الإشارات التي تؤكد حب الرجل للمرأة ورغبته في الإعتراف بمشاعره.





التوتر مع تعلق النظر:



ستجد نظره معلق بك وكأنه لا يري غيرك ولا يهتم بغيرك، ومع ذلك تجد بعض الإشارات المعبرة عن التوتر تظهر عليه مثل كثرة التململ أثناء الجلوس، فتراه يميل بجسده تجاهك ثم يعود للخلف ستشعرين عند رؤية هذا السلوك بأن الطرف الآخر لديه الكثير من الكلام الذي يريد إخبارك به ولكنه يتراجع لسبب ما.





الابتسامه مع تربيعة اليدين:



تجدينه يبتسم إليك بحب وتشعرين بأن عينيه بهما الكثير من الكلام ولكنه يقوم بتربيع يديه أمام صدره وهنا هو يتحفظ بشكل كبير في التعبير عن مشاعره، ربما يراجع نفسه أو يفكر أو ينتظر التوقيت المناسب.

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وضعيات إخفاء اليد:يخفي يديه أسفل الطاولة أو يضعها خلف ظهره أو في جيبه هو هنا يخفي مشاعره ولا يريدها أن تظهر عليه ربما يري في إظهارها ضعفاً أو تسرع أو ليست في التوقيت الذي يرغب به ولكن انتبهي إن كان يكرر هذه الإشارة كثيراً فهو علي الأغلب يلعب بمشاعرك.كثرة الحركة أمامك مع الإمتناع عن الكلام:يتعمد هنا الظهور أمامك كثيراً بهدف لفت انتباهك، ولكن قد تلاحظين أنه لا يبادر بالكلام أو التقرب بشكل ملحوظ هو هنا يعبر لك عن إهتمامه وعن رغبة في توصيل هذه المشاعر إليك، ولكنه لا يقترب أكثر من ذلك أو يتكلم معك علي الأغلب لأنه يشعر بالخجل أو لازال يفكر في مدخل مناسب للكلام معك ليعبر عن إعجابه ومشاعره.