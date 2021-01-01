طريقة تحضير شيش كباب هندي



كباب هندي كباب هندي



تفضل العديد من السيدات تقديم الوصفات المختلفة والشهيه لأسرتها، وخاصة عند تقديم اللحوم والفراخ بطرق معتادة، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير شيش الكباب الهندي.



مقادير شيش الكباب الهندي

كيلو لحم مفروم

2 بصلة متوسطة مفرومة

1/2 كوب نعناع طازج مفروم ناعم

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة معجون زنجبيل (3/4 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم، 1/2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس، ملعقة كبيرة زيت، 1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون، ذرة ملح وتقلب جيداً حتى تتماسك قليلاً)

ملعقة كبيرة من صلصة الفلفل الحار

2 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 كوب زيت

ملح وفلفل أسود



خطوات تحضير شيش الكباب الهندي

في إناء كبير ضعي اللحم والبصل والنعناع والكزبرة الخضراء و معجون الزنجبيل و صلصة الفلفل الحار والكمون والكزبرة الجافة والبابريكا والملح والفلفل الأسود و اخلطيهم جيداً .

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اتركي اللحم في الثلاجة لمدة ساعتان حتى يتشرب التتبيلة .شكلي اللحم على شكل أصابع على أسياخ الشوي أو الشكل المفضل لديك.إدهني الشواية بالزيت ثم ضعي أسياخ الكباب عليها و قلبيها على جميع الجهات حتى تنضج ، ويقدم شيش الكباب.