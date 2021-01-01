وصفات تجعلك أصغر عشرين سنة

وصفات تجعلك أصغر
ترغب الفتيات والنساء بالحصول على أفضل مظهر وعلاج مشاكل البشرة المتنوعة خاصة عند اقتراب الاحتفال بعيد الفطر.
لذا تبحث النساء عن أكثر الوصفات التى تزيدها جمالا ونضارة خاصة تلك التى تستطيع علاج آثار الشمس وعلامات الشيخوخة المبكرة.
نعرض لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لتجميل البشرة بحيث تجعل المرأة أصغر عشرين سنة فى المظهر وذلك، وفقا لما جاء فى موقع “بولد سكاي الهندي”.
مكونات وصفة الصبار لعلاج التجاعيد:
ماء ورد طبيعي
جل الصبار الطبيعي
كريم مرطب
طريقة عمل ماسك الصبار التجاعيد:
في وعاء زجاجي او مصنوع من البلاستيك الصحي قومى بخلط كمية قليلة من جل الصبار مع بضع قطرات ماء الورد وقلبيهم جيدا باستخدام إصبع نظيف أو ملعقة.
ضعي الماسك في زجاجة نظيفة محكمة الغلق ثم ضعي منها بضع قطرات على الكريم المرطب الذى تستخدمينه واحفظيه فى الثلاجة وعند الاستخدام ثم ضعيه على البشرة.
لمنح الوصفة المزيد من المزايا يمكنك إضافة كبسولات زيت فيتامين هـ
وصفة لتفتيح وتقشير وعلاج تجاعيد
تعد هذه الوصفة من الوصفات الخارقة التى تستطيع إحداث تحسن فوري فى مظهر البشرة وعلاج عدد كبير من المشاكل التى تعانى منها منها وفى مقدمتها البقع والاسمرار والبثور والتجاعيد .
مقادير الوصفة الخارقة:
نصف كوب بن
نصف كوب زيت جوز الهند
نصف كوب سكر
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
طريقة عمل ماسك القهوة وزيت جوزالهند
سخني زيت جوز الهند على نار منخفضة ثم أضيفي مسحوق القهوة والسكر ومسحوق القرفة إلى زيت جوز الهند واخلط جميع المكونات معًا.
ضعيه على وجهك ورقبتك بعد الاستحمام وتدليك بلطف في حركة دائرية.
اتركيها على الوجه 20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الدافئ أو البارد واتركيه حتى يجف
واستخدم هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على بشرة ذات مظهر أصغر.
وصفة اليانسون لنضارة البشرة
مكونات وصفة اليانسون
ملعقة كبيرة يانسون
500 مل ماء
طريقة عمل وصفة اليانسون
اغلي الماء مع البذور على نار هادئة لمدة 3-4 دقائق واتركيها حتى تبرد.
اغسلي وجهك بهذا الماء في الصباح والمساء وستلاحظى زيادة جمال ونضارة البشرة بلمسة شبابية.
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