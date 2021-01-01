وصفات تجعلك أصغر عشرين سنة



وصفات تجعلك أصغر وصفات تجعلك أصغر



ترغب الفتيات والنساء بالحصول على أفضل مظهر وعلاج مشاكل البشرة المتنوعة خاصة عند اقتراب الاحتفال بعيد الفطر.



لذا تبحث النساء عن أكثر الوصفات التى تزيدها جمالا ونضارة خاصة تلك التى تستطيع علاج آثار الشمس وعلامات الشيخوخة المبكرة.



نعرض لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لتجميل البشرة بحيث تجعل المرأة أصغر عشرين سنة فى المظهر وذلك، وفقا لما جاء فى موقع “بولد سكاي الهندي”.

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مكونات وصفة الصبار لعلاج التجاعيد:ماء ورد طبيعيجل الصبار الطبيعيكريم مرطبطريقة عمل ماسك الصبار التجاعيد:في وعاء زجاجي او مصنوع من البلاستيك الصحي قومى بخلط كمية قليلة من جل الصبار مع بضع قطرات ماء الورد وقلبيهم جيدا باستخدام إصبع نظيف أو ملعقة.ضعي الماسك في زجاجة نظيفة محكمة الغلق ثم ضعي منها بضع قطرات على الكريم المرطب الذى تستخدمينه واحفظيه فى الثلاجة وعند الاستخدام ثم ضعيه على البشرة.لمنح الوصفة المزيد من المزايا يمكنك إضافة كبسولات زيت فيتامين هـوصفة لتفتيح وتقشير وعلاج تجاعيدتعد هذه الوصفة من الوصفات الخارقة التى تستطيع إحداث تحسن فوري فى مظهر البشرة وعلاج عدد كبير من المشاكل التى تعانى منها منها وفى مقدمتها البقع والاسمرار والبثور والتجاعيد .مقادير الوصفة الخارقة:نصف كوب بننصف كوب زيت جوز الهندنصف كوب سكر1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونةطريقة عمل ماسك القهوة وزيت جوزالهندسخني زيت جوز الهند على نار منخفضة ثم أضيفي مسحوق القهوة والسكر ومسحوق القرفة إلى زيت جوز الهند واخلط جميع المكونات معًا.ضعيه على وجهك ورقبتك بعد الاستحمام وتدليك بلطف في حركة دائرية.اتركيها على الوجه 20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الدافئ أو البارد واتركيه حتى يجفواستخدم هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على بشرة ذات مظهر أصغر.وصفة اليانسون لنضارة البشرةمكونات وصفة اليانسونملعقة كبيرة يانسون500 مل ماءطريقة عمل وصفة اليانسوناغلي الماء مع البذور على نار هادئة لمدة 3-4 دقائق واتركيها حتى تبرد.اغسلي وجهك بهذا الماء في الصباح والمساء وستلاحظى زيادة جمال ونضارة البشرة بلمسة شبابية.