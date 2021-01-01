فيديو .. مجدي عاشور: من صلى العشاء والفجر كأنه أحيا ليلة القدر

قال الدكتور مجدي عاشور الفقية والعالم الإسلامي، أنه من صلى العشاء والفجر كأنه أحيا ليلة القدر، منوها ان افضل الدعاء في ليلة القدر هو « اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا».
وأضاف عاشور، خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب الدعاء لمصر بالأمن والأمان والاستقرار في ليلة القدر، مشيرا إلى أن العبادة ليست في إقامة الشعائر فقط ولكن في مساعدة المساكين والأيتام.
ونوه عاشور، إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف موعد ليلة القدر ولكن رفع موعدها، ولكنه اشار للمسلمين انها في العشر الأواخر من رمضان.
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