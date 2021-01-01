فيديو .. مجدي عاشور: من صلى العشاء والفجر كأنه أحيا ليلة القدر

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صورة الخبر: ليلة القدر
ليلة القدر


قال الدكتور مجدي عاشور الفقية والعالم الإسلامي، أنه من صلى العشاء والفجر كأنه أحيا ليلة القدر، منوها ان افضل الدعاء في ليلة القدر هو « اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا».

وأضاف عاشور، خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب الدعاء لمصر بالأمن والأمان والاستقرار في ليلة القدر، مشيرا إلى أن العبادة ليست في إقامة الشعائر فقط ولكن في مساعدة المساكين والأيتام.

ونوه عاشور، إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف موعد ليلة القدر ولكن رفع موعدها، ولكنه اشار للمسلمين انها في العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح عاشور، « ان الدعاء في ليلية القدر مستجاب ويتم فيها تحديد الارزق والاقدار للعباد، منوها ان خير ليلة القدر يمتد للعام الذي يليه.

وأشار عاشور، ان الملائكة تتنزل الي الارض في ليلة القدر فتزيد نورا، لافتا ان يجب على العبد ان يجتهد بالدعاء في ليلة القدر.

وأكد عاشور، انه يجب ان يتم دعم من يعمل باليومية في العشر الأواخر من شهر رمضان.

المصدر: elbalad

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